Ha il volto sfigurato da una rara malattia: il figlio la rende bellissima con il make up

HAPPY WOMENS DAY ❤️ STAY POWERFUL (follow @clawdeena9official for more!) - (comment an inspiring woman in your life! ;)) - @anastasiabeverlyhills @norvina Soft Glam Palette, Saddle Bronzer and radiant blush kit FACE @Dermablend Camo Foundation @lauramercier Flawless Fusion Concealer in 1N @maccosmetics x @patrickstarrr collab Transluscent powder @artistcouture Illuminati Diamond glow powder LIPS #PatrickStarrr x Mac MamaStarrr lip glass topped with @artistcouture conceited diamond glow powder - #anastasiabeverlyhills#norvina#dipbrow#glowkit#bhcosmetics#glitter#tartecosmetics#wetnwildbeauty#drbrandt#fentybeauty#lauramercier#ofracosmetics#wakeupandmakeup#linerandbrows#MorphexJaclynHill #hudabeauty#makeuptutorials#makeupvideos #makeupclips #makeupvideo #dailymakeup #fakeupfix #beatthatface @glammasters

A post shared by Joanne Tronconi (@joanntessa) on Mar 8, 2018 at 1:33pm PST