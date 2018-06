‘Ti sento mentre guardi i porno’: marito posta i messaggi bizzarri della moglie

“Mia moglie mi invia continuamente messaggi assurdi, così ho fatto gli screenshot e li ho messi insieme in una sola immagine. Spero che voi ridiate nel leggerli quanto me”. E’ così che un giovane marito dell’Oregon, David Van Beveren, ha postato su Reddit un collage dei messaggi della moglie Samantha che in breve tempo è diventato virale. Si tratta di una collezione di messaggi esilaranti, che hanno divertito tante persone, che hanno commentato come sia bello che una coppia sia tanto affiatata da giocare insieme in questo modo.

Il tenore dei messaggi è vario, si parte da “Ti sento mentre guardi i porno”, “perché non mi fai vedere il tuo uccello”, passando per “potresti ucciderti”, “anche i pomodori sono morti”, “La mia fronte è in crescita” per finire a “Vado a fare pipì in una bottiglia”, “Mi sento un koala” o “Sto mangiando la tua salsiccia”.