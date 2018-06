Si specchia nel finestrino ma qualcuno la filma: la scena è imbarazzante

Quante volte sarà capitato anche a voi di fare come la protagonista di questo video che vi proponiamo in basso? La protagonista inconsapevole è una ragazza che decide di specchiarsi nel finestrino di un’auto parcheggiata, per vedere se tutto è a posto… Solo che non si accorge che da dentro qualcuno la sta filmando e si lascia andare a gesti imbarazzanti.

Prima si sistema il seno dentro al reggiseno, poi si porta un dito al naso e comincia a pulirlo.

Ad un tratto, però, chi è dentro all’auto decide di mostrarsi e abbassa il finestrino.

La ragazza, imbarazzata, scappa via.

L’incidente imbarazzante è avvenuto a Ho Chi Minh, in Vietnam.