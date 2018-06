Si spoglia in metro e costringe il fidanzato a inginocchiarsi per chiederle scusa

Talvolta sentirsi chiedere scusa quando qualcuno ci ha ferito sbagliando è piacevole. Se poi chi chiede scusa si mette pure in ginocchio, le scuse sono quasi sempre accettate di buon grado. Ma quello che è successo su un vagone della metro di Shanghai, prontamente ripreso da un passeggero, è davvero strano. Una donna, infatti, costringe un uomo, presumibilmente il suo ragazzo, a mettersi in ginocchio davanti a lei. A un certo punto, però, lei si abbassa i pantaloni…

Più o meno è questo ciò che è accaduto realmente su un vagone della linea 2 di Shanghai, Cina orientale: una donna si tira giù i pantaloni per mostrare la sua biancheria intima e costringere il suo fidanzato a scusarsi con lei mettendosi in ginocchio.

“Ti inginocchi o no?”, ripete la donna che, secondo alcuni testimoni, ha da poco avuto una lite furiosa con il fidanzato.

Va precisato che la nudità in pubblico è raramente praticata in Cina ed è spesso usata come forma estrema di protesta per far vergognare l’altra persona.