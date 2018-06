L’uomo con il pene più grande del mondo si lamenta: ‘Mi ha rovinato la carriera’

“Soffrivo le pene… Per colpa del pene”. Una vita in una citazione: questi celebri versi della canzone “John Holmes” di Elio le Storie Tese calzano a pennello al povero Jonah Falcon, l’uomo con il pene più lungo del mondo. Sì perché anche se avere un pene grosso è il sogno di ogni uomo, averlo mostruosamente grosso può comportare anche qualche inconveniente.

Il meno che possa capitare è di essere fermati in aeroporto perché sospettati di portare un’arma nascosta nei pantaloni. Portarsi appresso un “mostro” ciondolante di 13 pollici e mezzo (quasi 34 centimetri e mezzo) non deve essere facile.

Ma un attributo di quelle dimensioni può anche costare la carriera, come racconta ai giornalisti di The Sun l’attore Jonah Falcon, snobbato dalle grandi produzioni di Hollywood per colpa del suo amico cilindrico: “Per la mia carriera di attore si tratta di un handicap. I produttori cercano il mio nome su Google e se ne escono fuori dicendo ‘No… Non possiamo utilizzarlo perché è famoso per le dimensioni del suo pene’… Forse nel Regno Unito o in Germania potrei avere qualche chance, ma ad Hollywood è un fatto negativo”.

Jonah fa progetti per il futuro: “Magari un giorno auto produrrò un film e farò ciò che la gente vuole, ovvero una scena di nudo frontale”.

Nonostante il fardello che si porta addosso, Jonah è tutto sommato orgoglioso del suo attributo: “Non vorrei averlo più piccolo. Sono stato con diverse personalità di Hollywood, fra cui candidati all’Oscar e vincitori di Oscar”. Jonah, che è dichiaratamente bisex non fa nomi, e aggiunge: “Considero un grande complimento quando le attrici hard mi guardano e si congratulano dicendomi che ce l’ho più grosso di qualsiasi partner abbiano avuto in scena. Voglio dire… ne hanno visti davvero tanti!”

Qualunque piega debba prendere il futuro di Jonah, possiamo essere sicuri che davanti a sé avrà un grande futuro. Grande quasi 34 centimetri e mezzo.