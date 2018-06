Guarda la foto e trova la donna mimetizzata nel paesaggio

Bentrovati a un altro appuntamento con i passatempi di NanoPress! Giocare con noi non è mai stato più semplice e divertente! Siete pronti ad aguzzare la vista? Allora osservate bene, per alcuni secondi, l’immagine che vi proponiamo e diteci dove si trova la donna perfettamente mimetizzata nel paesaggio circostante! La soluzione è a portata di mano, anzi d’occhio, ma se non vedete la modella nascosta e volete sapere dove si trova, allora sfogliate le pagine e proseguite nella lettura!