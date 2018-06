Auto penzola misteriosamente tra i cavi elettrici: come ci è finita?

A volte succedono fatti che almeno all’apparenza sembrano sfidare le leggi della fisica: l’immagine che potete osservare qui sopra non è un fotomontaggio, è assolutamente vera! L’insolito e quanto mai bizzarro fatto è avvenuto a Toronto: un’auto blu, senza targa e spogliata dei suoi interni è stata ritrovata appesa a un ponte vicino alla Don Valley Parkway. Si trattava di un set cinematografico? Di uno scherzo? Oppure di un’auto che è precipitata dal ponte sovrastante i cavi, in seguito a un incidente?

Qualche cittadino ha allertato le Forze dell’Ordine intorno alle 7 del mattino: gli agenti di Polizia sono subito intervenuti e con l’aiuto di speciali attrezzature sono riusciti a riportare l’auto a terra. Fortunatamente la vettura appesa per un filo tra i cavi elettrici non ha creato né danni, né disagi, tuttavia per le Forze dell’Ordine è stato un dispiego notevole di energie e risorse per quello che forse è stato soltanto uno scherzo di cattivo gusto, oppure la scena di un film mai completata. Il mistero rimane irrisolto.