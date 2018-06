E’ incinta e balla con il marito ma si rompono le acque e deve correre in ospedale

Un video che diverte e emoziona allo stesso tempo. La protagonista è una donna al nono mese di gravidanza, che, con il pancione bene evidente, si concede qualche minuto di divertimento insieme al marito ballando e partecipando alla ‘Baby Mama Challenge’. I due ballano al ritmo di una musica rap ma all’improvviso accade un imprevisto!

La futura mamma partecipa alla ‘Baby Mama Challenge’, la sfida delle donne incinta che si riprendono in un video mentre danzano con il loro pancione.

Dopo alcuni minuti in cui prova a danzare insieme al marito, che ci pare essere davvero divertito, la ragazza incinta accusa una sorta di malore.

La donna, infatti, nota subito che le si sono rotte le acque, ossia è pronta per il travaglio e per far nascere il suo bambino.

Così, scappa subito in ospedale per essere ricoverata e partorire in tutta sicurezza.