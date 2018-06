Cose strane trovate nel cibo: cose disgustose o spaventose comparse negli alimenti in scatola o nei ristoranti

Vi è mai capitato di acquistare degli alimenti e trovarci dentro cose strane o addirittura disgustose o pericolose per la salute? No? Siete fortunati: incidenti di questo tipo possono capitare e non sono mai piacevoli. Pensate ad esempio allo sfortunato che ha comprato un gelato e che invece stava per ingoiare un dito mozzato… Ecco un’antologia delle cose più strane e disgustose trovate nel cibo.

Scusi, nel mio gelato c’è un dito! Foto di futuristman/Shutterstock.com Ai primi di giugno Palermo registra già temperature da solleone ed un gelato rinfrescante può rappresentare un delizioso sollievo. Purché al gelato non sia stato aggiunto qualche ingrediente “particolare” come ad esempio… un dito umano! Questo fatto avvenuto all’inizio di giugno 2018 sembra la trama di un film splatter: un signore ha acquistato un gelato in una gelateria di Passo di Rigano, nella periferia nord ovest di Palermo. Dopo alcune leccate ha avvertito qualcosa di strano. Guardando meglio ha notato che dal suo gelato sporgeva niente meno che un dito umano. L’uomo si è recato immediatamente dai carabinieri per sporgere denuncia e quando i militari si sono recati nella gelateria in questione, si sono accorti che ad uno dei commessi mancava una falange. Dopo le indagini si è appurato che la falange mozzata apparteneva effettivamente ad uno degli impiegati della gelateria, che era rimasto vittima di un incidente durante la preparazione dei prodotti. Incidente non denunciato perché, pare, il lavoratore sarebbe stato assunto in nero. Mistero svelato.

Cose disgustose nel cibo: profilattico nell’insalata In un giorno di marzo 2018 la 38enne inglese Chrissie Gilbert ha trovato un preservativo usato all’interno di un sacchetto contenente foglie di cavolo. La donna ha servito l’insalata per la cena alla famiglia, ma si è accorta della sgradita presenza solo il giorno dopo, quando ha rimesso le mani nella busta per prendere un paio di foglie di verdure da dare ai suoi criceti. Dopo aver denunciato il fatto presso la catena della grande distribuzione dove la donna aveva acquistato il cavolo, la Tesco, le è stato risposto che è impossibile che durante il processo di tagliamento e imbustamento del prodotto un profilattico usato possa essere finito insieme alla verdura, dunque in sostanza Tesco ha sostenuto che il disgustoso intruso, contenente anche alcuni peli pubici “deve essere stato messo lì dopo” che Chrissie, mamma di due bimbi, ha comprato la busta di insalata. La signora ovviamente si è sentita offesa per non essere stata creduta: “Secondo loro è stato aggiunto dopo l’acquisto: quindi o io o mio marito, che è un assistente per la salute e la sicurezza, l’abbiamo messo lì. Pensano davvero che non abbiamo niente di meglio da fare che mettere preservativi usati nella busta del cavolo? Ero incredula quando ho avuto quella risposta” ha ammesso la donna che forse d’ora in poi comprerà il cavolo sfuso e non imbustato.

Cose strane nel cibo: guscio di lumaca nei cereali Il 19 settembre 2017 una donna di Como ha mandato una foto alla redazione di Quicomo mostrando di avere trovato un guscio di lumaca nella confezione dei cereali della colazione. La signora stava procedendo a riempire la tazza di latte con i cereali, come fa ogni mattina, ma stavolta si è accorta di qualcosa di strano. In mezzo ai cereali cornflakes galleggiava sul latte un guscio di lumaca. Come riportato dal quotidiano locale, la signora ha contattato il numero verde del servizio clienti impresso sulla confezione dei cereali, ma il responsabile Codacons Enrico Venini ha spiegato che sarebbe stato meglio segnalare l’accaduto alle autorità competenti come forze dell’ordine e Asl, ricordando che in casi come questo ci sono gli estremi per chiedere all’azienda un risarcimento.

Cose strane nel pane: la lametta per rasoio nella baguette Rémi Lagache, uno studente di Montesson, in Francia, il 31 agosto 2017 ha dichiarato di aver trovato una lametta per rasoio in una baguette comprata a 0,60 euro presso un negozio Carrefour della sua zona di residenza. Ha così condiviso sul suo profilo Twitter una foto per testimoniare il pericoloso ritrovamento. Il messaggio recita: “Ciao @CarrefourFrance! Cosa hai fatto, hai cambiato la ricetta del pane, recentemente?! Perchè, infatti, sono quasi morto. Fortunatamente l’ho tolta dalla bocca senza ingoiarla”. Dall’azienda sono partite immediatamente le scuse, e hanno fatto sapere di avere aperto un’indagine interna per scoprire cosa sia potuto accadere.

Cose strane nelle bevande: preservativo nella Coca Cola Marcelo Leal, un commerciante di Chamical, nel sud della provincia di La Rioja, in Argentina, ha trovato un preservativo all’interno di una bottiglia di Coca Cola che stava per vendere a un cliente. Scioccato dal ritrovamento ha contattato immediatamente il suo fornitore e lo ha avvertito di ciò che è stato trovato nella bottiglia. Ancora nessuno si è spiegato come un simile oggetto possa essere andato a finire nella bottiglia della nota bevanda.

Cose disgustose nel cibo: topo nel pomodoro Un topo in una confezione di concentrato di pomodoro Heinz della Kraft Heinz Company è stato scoperto in Brasile e l’Anvisa, l’organismo di vigilanza medico-sanitaria, ne ha disposto l’immediato ritiro dagli scaffali dei supermercati (il richiamo si riferisce al lotto L25 20:54 M3 delle confezioni da 340 g con data di scadenza minima 25 luglio 2017). Il marchio che produce conserve di verdura, condimenti, piatti pronti e altri prodotti alimentari è celebre a livello mondiale soprattutto per il suo ketchup. Interpellati sull’accaduto hanno risposto “di essere al corrente di quanto accaduto” e che “l’azienda sta indagando ed approfondendo ulteriormente la questione”.

Cose disgustose nei cibi: ragno nel biscotto Uno dei biscotti per la prima colazione acquistato in un supermercato della catena Aldi a Lindenhurst, nello stato di New York, è stato arricchito con un ragno. Eric Sowa è l’uomo che ha protestato direttamente con i responsabili del supermercato dopo aver trovato il ragno cotto nell’impasto del biscotto, i quali si sono scusati offrendogli un buono-rimborso di 5 dollari, che però non sono bastati a placarlo: ”La loro risposta è stata inaccettabile”, si è lamentato, mentre dalla società è arrivato un chiarimento: “Adottiamo i più alti standard qualitativi per i nostri programmi, si tratta di un singolo episodio spiacevole”

Animali nei cibi: uccello morto in un barattolo di crauti Una donna che ha ripreso tutto in un video postato in Rete ha sostenuto di aver trovato un uccello morto all’interno di un barattolo di crauti a marchio Walmart. Jill Smith, dopo aver aperto la confezione ha notato una penna, e quando ha rovesciato il contenuto del barattolo ha notato anche il corpo dell’animale. Nel video la donna ha ripreso anche la data di scadenza della confezione, 31 dicembre 2017, ma il problema qui non era tanto la commestibilità della verdura in sé, quanto il fatto che un uccello sia stato imbarattolato.

Topo morto negli spinaci Un cliente di un ristorante in Oregon ha trovato un roditore morto nel suo panino. Jay Armstead era a Lincoln City e aveva deciso di prendere una pausa, quando, dopo aver comprato da mangiare mentre aspettava la metropolitana, si è accorto che tra le foglie di spinaci e le fette di pane che stava per addentare c’era un topolino raggomitolato, morto e ancora ”umido”. La foto del panino è andata a finire su Facebook. Il cliente è stato risarcito, il cibo di quel giorno è stato tutto gettato e dopo il proprietario del locale ha fatto scattare un’indagine e pulito a fondo i locali.

Creatura misteriosa nella scatoletta di tonno Nel gennaio 2015 sale alle cronache il caso della signora Zoe Blutter di Nottingham, che aveva aperto una scatoletta di tonno per preparare il pasto ai suoi figli. Una volta aperta la lattina, però, in mezzo al pesce è spuntata fuori una strana creatura – o forse meglio la testa di un non identificato essere – dagli occhi sporgenti e neri. Mentre alcuni blog titolavano ‘Madre trova feto alieno dentro scatola di tonno‘, il Mirror riporta che la ricercatrice Hany Elsheikha dell’Università di Nottingham ritiene che la creatura in questione possa essere un ‘giovane granchio’ senza arti, probabilmente perduti durante il processo di confezionamento del tonno.

Cose disgustose nei cibi: topo nella salsa La signora Cate Barrett comprò un barattolo di salsa di tikka masala ma non si sarebbe mai aspettata di trovarci dentro anche un topo morto. Cate e il suo fidanzato, Nigel, stavano preparando la cena quando hanno versato il sugo nella padella, e hanno notato che dalla salsa spuntavano dei baffi e una coda. Non è inusuale che piccoli roditori vengano impacchettati nei barattoli o nelle confezioni di cibo industriale che vengono venduti nei supermercati.

Cose schifose nei cibi: guanto da forno nel pane Una donna, in Irlanda del Nord, si è accorta che nelle fette di pane che stava masticando c’erano dei brandelli di tessuto. Ad una migliore analisi si sono rivelati essere delle fibre di tela di un guanto da forno, che in qualche modo era andato a finire in cottura con il pane. Dopo aver denunciato la contaminazione agli uffici competenti, la donna è stata risarcita, e i produttori sono stati multati con 750 sterline.

Testa di pollo nell’Happy Meal In America, invece, una madre ha portato i suoi due figli – di 6 e 8 anni – a mangiare in un McDonald’s. Ha ordinato due Happy Meal con pollo per i bambini e un hamburger con patatine fritte. Mentre mangiavano, ha scoperto che in un pacchetto destinato ai bimbi c’era la testa di un pollo impanata e fritta come se fosse un nugglet. Il direttore del ristorante ha offerto loro il pasto gratuitamente, e altre due settimane di pasti gratuiti. La madre però ha sporto denuncia e ha chiesto un risarcimento di 100.000 dollari.

Cose pericolose nei cibi: coltello nel panino Un uomo che stava cenando in un locale del Queens, a New York, ha citato in giudizio il suo ristorante preferito dopo aver fatto una scoperta spaventosa: nel suo panino era stato cotto un coltello. John Agnesini, 27 anni, è rimasto scioccato nel trovare l’ingrediente a sorpresa.

Animali nel cibo: rospo nella lattina Fred De Negri era impegnato a grigliare la carne sul barbecue nel suo cortile, quando decise di farsi un sorso di Diet Pepsi. Pochi secondi dopo era in preda ai conati di vomito. La consistenza della bevanda era densa, il sapore era di melma. Raggiunto il primo lavandino disponibile, ha versato il contenuto della lattina per vedere cosa c’era dentro. Oltre a del liquido nero, nella lattina era rimasto affogato un rospo.

Cose schifose nel cibo: dito mozzato nella crema Nella crema pasticcera puoi trovarci di tutto! Un uomo ha trovato parte di un dito mozzato confezionato all’interno di una confezione di crema che aveva comprato presso un negozio di sugelati. Clarence Stowers ha detto di avere messo il dito in bocca pensando che fosse una pralina, per poi esclamare “Dio, ma questa non è una nocciolina!” rendendosi poi conto che quello che stava masticando fino a qualche secondo prima era proprio un pezzo di dito. In effetti il pezzo di arto apparteneva a un operaio ventitreenne, ferito qualche tempo prima in un incidente alla macchina di trasformazione alimentare.