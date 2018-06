Nel giardino c’è qualcosa di strano, scava la terra e scopre il motivo

Un uomo che ha pubblicato un video diventato virale su YouTube ha raccontato della scoperta effettuata nel giardino dell’ufficio in cui lavora. Da tempo notava che in alcune zone l’erba non era più verde, e la cosa era sembrata da subito strana. Così ha deciso di indagare per capire a cosa fosse dovuto.

A corredo del video che ha raccolto migliaia di visualizzazioni in Rete, si legge una piccola spiegazione: “Abbiamo scoperto un nido di conigli selvatici nel cortile dell’ufficio in cui lavoro e tutti quelli che si sono innamorati di loro hanno protetto il nido dalle falciatrici. Ho controllato per diversi pochi giorni per essere sicuro che fossero ancora lì e che la madre stesse tornando a dargli da mangiare. Ho pensato di condividere la scena con i miei spettatori. Spero che vi piaccia”.

Ed ecco il video in cui si scopre che sotto la paglia nel giardino riposano alcuni coniglietti