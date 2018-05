L’elicottero che porta la sposa si schianta prima del matrimonio, lei sale lo stesso sull’altare

E’ una storia che ha dell’incredibile e che poteva finire in tragedia, invece l’epilogo è stato meno drammatico di quanto si potesse pensare. La storia viene da Vinhedo, in Brasile, dove una sposa, lo scorso 5 maggio, era attesa in chiesa per la celebrazione del suo matrimonio. La donna doveva arrivare a destinazione non con la classica automobile di prestigio né in una carrozza trainata da cavalli, ma a bordo di un elicottero. Ad un certo punto, il velivolo, in fase di atterraggio, è come ‘impazzito’, e si è schiantato al suolo poco distante dal luogo dove futuro marito e invitati stavano attendendo la donna.

Poi l’elicottero ha preso fuoco, ma per fortuna la donna non è stata nemmeno ferita.

Altre tre persone sono state invece portate in ospedale per ricevere le cure del caso, ad ogni modo le loro condizioni non sono state definite gravi.

Come si vede dai numerosi filmati che sono stati proposti dalle televisioni brasiliane, la sposa, con ancora i resti dell’elicottero in fiamme, si è presentata ugualmente sana e salva davanti all’altare, per la celebrazione delle sue nozze.