‘Sei brutta!’, lei reagisce trasformandosi con il trucco in una bellissima ragazza

‘Sei brutta!’, è uno degli insulti che più facilmente le ragazze si sentono dire dai compagni di scuola. Capita spesso e volentieri anche a giovani che sono tutt’altro che brutte. In un video diventato immediatamente virale in rete, una ragazza ha risposto a chi l’aveva così appellata mostrando la sua incredibile trasformazione. A vedere il prima e il dopo, si rimane a bocca aperta.

Una ragazza, esperta di trucco, ha deciso di adottare un’ottima strategia per rispondere a tutti coloro che l’hanno insultata nella sua vita, dicendole che era brutta. Grazie a un po’ di extension, delle ciglia finte, una buona base di fondotinta e un rossetto mat, quella che tutti definivano un ‘brutto anatroccolo’ si è trasformata in un ‘cigno’ di straordinaria bellezza. Il suo video è stato utile non soltanto a lei stessa, ma anche a tutte quelle giovani che si fanno travolgere dalla tristezza perché continuamente vessate da insulti dei bulli di turno. Con il make up si possono fare davvero i miracoli!