La manovra dell’autista del pullman nella stradina di un borgo ligure diventa virale

Dopo aver pubblicato sul suo profilo facebook un filmato in cui qualcuno aveva ripreso la sua manovra straordinariamente millimetrica effettuata per poter avanzare lungo una stradina di Molino di Triora, borgo nella provincia di Imperia, in Liguria, l’autista Christian Grize è diventato un mito. A lui sono andati gli applausi di chi ha ammirato la straordinaria capacità di far muovere l’enorme pullman per le piccolissime strade del paesino.

L’uomo che ha pubblicato il video su Facebook ha commentato: “L’importante è non farsi prendere dal panico in queste situazioni”.

Sotto al filmato centinaia di persone lo hanno applaudito riconoscendogli una straordinaria abilità nel manovrare l’autobus pieno di turisti.

Non a caso il video è stato condiviso migliaia di volte fino a diventare virale.