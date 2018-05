Il sesso visto dalla risonanza magnetica: lo studio scientifico

La sessualità, oggigiorno, viene riproposta in tutte le sue infinite declinazioni, ma quello che stiamo per presentarvi non ha niente a che fare con ciò che avere potuto vedere sinora: si tratta di un esperimento scientifico che consiste nella ripresa tramite risonanza magnetica degli organi genitali durante il coito. Secondo alcuni studiosi, è utile per comprendere più precisamente l’anatomia umana durante i rapporti sessuali.

Secondo il British Medical Journal le immagini degli organi riproduttori prodotte dalla risonanza magnetica possono essere molto utili per comprendere a fondo i meccanismi che si innescano nel corpo umano durante il rapporto sessuale. Le riprese di due individui che fanno sesso all’interno di un macchinario per le risonanze magnetiche è tutt’altro che un video fake.

Il British medical Journal afferma che ‘l’acquisizione di immagini della risonanza magnetica (MRI) dei genitali maschili e femminili durante il coito è utile e contribuisce alla comprensione dell’anatomia’. Video similari sono stati riportati su numerose riviste scientifiche, tuttavia al momento non è dato a sapere quali siano le importanti scoperte ottenute grazie a queste singolari riprese.