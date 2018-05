Le fanno un enorme tatuaggio sulla schiena, ecco la sua reazione

Focusing on the center piece of Jordan's Backpiece today... next session we will add the gothic ornamental Mandalas to the background... @reverenttattoo @inkedmag @afterinked @kingpintattoosupply @sullenclothing

A post shared by @josephhaefstattooer (@josephhaefstattooer) on May 11, 2017 at 3:56pm PDT