Mamma opossum lotta contro un pitone per salvare il suo cucciolo

Qualunque madre è pronta a perdere la propria vita in qualsiasi momento, per proteggere i propri cuccioli. E’ un comportamento istintivo adottato da qualsiasi mamma nel mondo animale. Una dimostrazione esemplare possiamo osservarla in alcune immagini diventate virali in rete e che noi vi riproponiamo qui: si vede una mamma opossum lottare con tutte le sue forze contro un pericolosissimo pitone per salvare il suo cucciolo.

La storia è fortunatamente a lieto fine, il piccolo di opossum è stato infatti liberato ed è potuto scappare lontano insieme alla sua mamma. Le straordinarie immagini che hanno lasciato a bocca aperta centinaia di utenti in giro per il mondo, sono state immortalate nel Queensland, in Australia e sono state poi pubblicate sulla pagina Facebook The Snake Catcher 24/7 – Sunshine Coast.