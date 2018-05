Il primo nome di animale che trovi nello schema ti dirà qualcosa della tua personalità

Oggi vogliamo giocare con i nostri lettori con uno degli schemi più famosi del mondo dell’enigmistica rivisitate a nostro piacimento, le parole intrecciate, altrimenti note come crucipuzzle. Come si gioca? E’ semplice, occorre guardare pochi secondi l’insieme di lettere, individuare la prima parola di senso compiuto (in questo caso sono nomi di animali) e poi andare a sfogliare di seguito le attinenze e i significati simbolici che rivelano alcuni aspetti della personalità. Pronti al divertimento? Via!

Orso Hai scovato la parola ORSO nell’insieme di lettere? Ebbene la tua caratteristica è la riservatezza, non ami le mode e non sei certo un tipo mondano. Adori prenderti cura della tua casa e sei legato alle tradizioni e ai sani principi. In genere hai un temperamento mite, ma se qualcuno ti fa arrabbiare sul serio sei capace di trasformarti e dare sfogo al lato selvaggio che c’è in te.

Colomba Hai scovato la parola COLOMBA nell’insieme di lettere? Allora la caratteristica che ti è propria è la calma, non ami i conflitti e ti metti sempre a disposizione degli altri che hanno bisogno, non solo dando una parola di conforto ma anche con i fatti. Adori la serenità e sei una persona mossa da una incrollabile speranza. Ti fidi sempre del prossimo e questo a volte ti provoca delusioni.

Delfino Hai scovato la parola DELFINO nell’insieme di lettere? Ciò vuol dire che la tua caratteristica principale la creatività. Sei dotato di talento artistico e anche di una personalità molto delicata e sensibile, a tratti fragile, sebbene tu sappia perfettamente dove vuoi arrivare e quali sono i tuoi obiettivi da raggiungere. Per questo motivo gli altri ammirano in te la tua umiltà e il coraggio che non ti manca mai.

Cavallo Hai scovato la parola CAVALLO nell’insieme di lettere? Allora la tua caratteristica più spiccata è l’istinto, sei una persona passionale che si lascia guidare dal cuore e dalla pancia più che dalla mente. Inizialmente puoi sembrare diffidente verso gli altri, ma se scegli di ‘rischiare’ e aprirti con qualcuno vuol dire che sei pronto a vivere tutto con il massimo della tue capacità.

Leone Hai scovato la parola LEONE nell’insieme di lettere? Ebbene, sei una persona che adora stare al centro dell’attenzione, sei tu il re della foresta! E tutti debbono riconoscere le tue doti, altrimenti diventi un po’ permaloso. Nella vita quotidiana nulla ti abbatte, hai forza e coraggio da vendere, ma sei anche estremamente generoso e accogliente verso chi ha bisogno.

Cane Hai scovato la parola CANE nell’insieme di lettere? Allora sei una persona leale e di indole buona. Spesso agli occhi degli altri appari indifeso, e forse un po’ lo sei. Lo scopo della tua vita è amare gli altri e donare loro serenità e felicità, per questo ti prodighi con ogni mezzo a diffondere affetto tra le persone che ti stanno vicino, che ti considerano amabile e irresistibile.

Lupo Hai scovato la parola LUPO nell’insieme di lettere? Allora sei una persona particolarmente schiva, che ama la solitudine e che riesce bene in ogni cosa che fa, se la fa da solo. Questo non perché non ami confrontarti, ma piuttosto perché ti metti sempre in discussione e ti metti alla prova per capire da te stesso se sei all’altezza di una situazione o meno.

Aquila Hai scovato la parola AQUILA nell’insieme di lettere? Ebbene sei una persona dall’animo fiero e nobile, amante della libertà sia spirituale che fisica. Non ti piacciono le costrizioni, ma ti piace raggiungere vette a cui altri non arriveranno mai, anche se a volte puoi rischiare di apparire, agli occhi della gente, un pochino troppo spavaldo e noncurante.