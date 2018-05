Aguzza la vista e trova la donna mimetizzata nei cespugli di rose

Oggi sfidiamo i nostri lettori a individuare dove si trova la donna perfettamente mimetizzata in mezzo ai tanti cespugli di rose coloratissime che vedete in questa immagine. Dove si cela la figura femminile che stiamo cercando? Vi diamo un piccolo aiutino, si tratta di una figura intera perfettamente percepibile, ma solo a un occhio attento, anzi attentissimo! Osservate con cura l’immagine per scoprire la silhouette della modella nascosta nel roseto, e se proprio non trovate la donna tra le rose, o volete semplicemente confrontare la vostra risposta con quella esatta, non vi resta che proseguire nella lettura dell’articolo e sfogliare la soluzione!