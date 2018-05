Come tornare bambini: 5 modi infallibili per riuscirci

Foto Pixabay Si dice che il segreto per non invecchiare mai è saper tenere sempre vivo il bambino che è in ognuno di noi. Quante volte vi è capitato di chiedervi: quanto sarebbe bello tornare bambini? Non è poi così difficile e oltre a essere incredibilmente divertente è senza dubbio salutare per la nostra mente. Tornare piccoli ogni tanto aiuta ad alleggerire il peso delle responsabilità che con il trascorrere degli anni diventa sempre più gravoso ed anche è un’ottima strategia per contrastare la monotonia della quotidianità. Vediamo dunque 5 modi per tornare bambini, ritrovare la parte più pura e istintiva di noi stessi, e liberare la creatività imprigionata nel nostro passato.

Come tornare bambini: giochi da tavolo Un valido modo per sentirsi ancora bambini è rispolverare qualche gioco in scatola dalla cantina. Alcuni hanno segnato senza dubbio la nostra infanzia, come l’intramontabile Monopoly, che ha inchiodato in prigione per un paio di giri, sempre i più sfortunati; il Risiko perfetto per gli amici con mire espansionistiche da imperatori, e poi ancora L’Allegro Chirurgo, il preferito da chi sognava un giorno di fare il neurochirurgo. Indimenticabili anche Cluedo, Tabù, Hotel e molti altri ancora. Non vi resta che andare in cantina o in soffitta a recuperare i vostri preferiti, invitare gli amici storici e dare il via a nuove sfide!

Come tornare bambini: girotondo, campana e mosca cieca Quando eravamo piccoli trascorrevamo molto del nostro tempo all’aperto, soprattutto durante la bella stagione. Erano molti i giochi con i quali ci divertivamo: ricordate il girotondo, la campana e la mosca cieca? Le bambine giocavano molto anche con l’elastico e a ’1,2,3, stella!’. Vi sentite in imbarazzo nel mettervi ora alla prova? Niente di più sbagliato! Armatevi di gessetti ed elastici e non badate a ciò che vi dice la vostra mente, il divertimento è dietro l’angolo! Saltellando al gioco dell’elastico o a quello della campana, vi accorgerete anche di quanto movimento facevate da piccoli.

Come tornare bambini: nascondino Nascondino è senza dubbio il gioco dei bambini per eccellenza. Tutti ci hanno giocato almeno una volta nella vita. Correre a nascondersi e poi di nuovo alla toppa per liberarsi è forse uno dei divertimenti più semplici che un bambino possa aver provato. Riproponetelo con i vostri amici, scegliete un luogo che conoscete bene, aguzzate l’ingegno, cercate nascondigli inaspettati e poi correte per liberare tutti. Le risate sono assicurate.

Come tornare bambini: disegnare Provate a ripensare a quando eravate piccoli, sicuramente ricorderete che molto del vostro tempo lo dedicavate al disegno. Tutti i bambini amano disegnare, con i pennarelli, i pastelli a cera, le matite, e anche i pennelli. Mettetevi alla prova di nuovo, rimarrete stupiti dal senso di rilassamento che vi avvolgerà: non è importante essere bravi, quello che conta è sentirsi liberi di esprimere quello che l’istinto vi suggerisce. Alla fine, guardandovi la mano tutta sporca di colori, siamo certi che sul vostro viso comparirà un sorriso, molto simile a quello soddisfatto che aveva quando eravate piccolini…