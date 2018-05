Cane compra biscotti pagando con le foglie

I cani hanno un’intelligenza straordinaria e la storia che stiamo per raccontarvi ne è l’ennesima dimostrazione. A Monterrey, in Colombia, c’è un cane che ha scoperto il valore dei soldi. Si chiama Negro (nessun razzismo, in spagnolo “negro” significa semplicemente “nero”) e vive da cinque anni presso il campus del Diversified Technical Education Institute. Negro è goloso di biscotti e li acquista presso il bar del campus pagando con… foglie.

Dopo innumerevoli osservazioni, Negro ha notato che gli studenti del campus acquistavano dolcetti e bevante pagando con degli strani fogli di cellulosa. Gli umani, pare, li chiamano “soldi”. Così Negro un bel giorno si è guardato attorno e ha notato che le foglie cadute dagli alberi somigliano vagamente ai soldi per peso, dimensione e consistenza. Negro ha cominciato a portare foglie ai gestori del chiosco del campus e da allora ogni volta riceve in cambio un biscottino. Una foglia, un biscotto.

Negro è diventato la mascotte dell’università e i suoi video virali l’hanno reso una star mondiale. I gestori del chiosco stanno bene attenti a non dargli dolcetti contenenti cioccolato o altri ingredienti che potrebbero nuocere alla salute di un cane. Inoltre limitano gli acquisti di Negro a non più di un paio di biscottini al giorno.