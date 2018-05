6 camerieri dai quali non vorreste mai essere serviti

Foto di Mark Umbrella/Shutterstock.com Anche i camerieri sono esseri umani e in quanto tali possono sbagliare e manifestare comportamenti insensibili o addirittura criminali. C’è da sottolineare che la stragrande maggioranza dei camerieri è composta da persone professionali che si guadagnano duramente da vivere. Ma anche fra i camerieri c’è qualche pecora nera che non rende onore al resto della categoria. Di seguito le storie più incredibili che riguardano la categoria dei camerieri.

La cameriera e il wurstel ginecologico Questo shockante video originariamente pubblicato su LiveLeaks ha avuto un’enorme diffusione, tanto da venire riproposto anche dalla stampa. Nel video ripreso da una videocamera a circuito chiuso si vede una cameriera che termina la preparazione di un piatto a base di hot dog aggiungendo un ingrediente segreto: i suoi umori vaginali. La ragazza si guarda attorno con fare circospetto, poi afferra la salsiccia e se la infila dentro come se si trattasse di un assorbente interno. Dopo qualche istante riposiziona il wurstel sul panino e ci aggiunge un po’ di ketchup. Buon appetito!

Un drink allungato con lo sputo Eminem nel video di “The Real Slim Shady” Anche i camerieri sono esseri umani e possono reagire alle critiche con musi lunghi o con qualche parola di troppo. Ma in questa storia si è decisamente superato il limite, tanto che è dovuta intervenire la polizia. Luglio 2014, New York, ristorante Chili’s: una coppia con prole al seguito chiede al cameriere di riportare in cucina un piatto non abbastanza cotto. Il cameriere allora 24enne, G. Lamica, se la lega al dito: poco dopo, al momento di servire nuovi drink, ci aggiunge un ingrediente segreto: il suo sputo. Per sua sfortuna i clienti se ne accorgono, protestano con la direzione e arrivano a chiamare la polizia. Dopo tre mesi e un esame del DNA il cameriere confessa il misfatto. Il giovane viene condannato ad un anno di libertà condizionata e una multa di 125 dollari.

Una mancia gonfiata Victoria Lynn Bachmann Negli USA è prassi lasciare la mancia ai camerieri. In genere la mancia corrisponde al 15/20% della consumazione. In Italia la mancia non è una prassi, dal momento che il servizio è pagato direttamente nel conto. Dopo questa precisazione passiamo alla storia: nel 2015 Victoria Lynn Bachmann, una cameriera della Florida, è stata arrestata con l’accusa di avere aggiunto 1000 dollari di mancia in maniera fraudolenta al conto di alcuni clienti. La truffa è stata scoperta alla visione dell’estratto conto della carta di credito.

Il pesce (quasi) killer Foto di martiapunts/Shutterstock.com Una disattenzione poteva degenerare in tragedia: nel 2016 Simon-Pierre Canuel, un cittadino di Gatineau (Quebec), è finito in coma a causa di un piatto contenente salmone. Canuel aveva informato il cameriere della sua grave allergia al salmone e ai frutti di mare e gli aveva chiesto di assicurarsi che nessuno di quegli ingredienti contaminasse il suo cibo. Il giovane cameriere non ha prestato abbastanza attenzione ed ha servito a Canuel un piatto killer. L’uomo è finito in coma per alcuni giorni, il cameriere è stato processato per negligenza.

“Vive la France!” Foto di Ivanova Julia/Shutterstock.com Restiamo in Canada, a Vancouver per la precisione, dove un cameriere è stato licenziato da un ristorante a causa della sua condotta “aggressiva, rude e irrispettosa” nei confronti dei clienti. L’uomo si è difeso: “Non sono villano, sono solo francese. E’ la mia cultura!”.