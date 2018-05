Le cassette della posta più divertenti e originali

Alla scoperta delle cassette della posta più originali e divertenti che si possono trovare in giro per il mondo nella nostra collezione unica che va da quelle con forma antropomorfa fino a quelle con stile più artistico. Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le preferenze con quelle che riprendono addirittura la forma della casa per sfociare a quelle come animali o ancora personaggi di fumetti o di film. La creatività non ha limiti in questa nostra collezione che può anche fungere da ispirazione se siete amanti del fai da te e voleste mettervi in gioco costruendola da voi con un po’ di pazienza nel tempo libero. Nella nostra fotogallery tutte le immagini da sfogliare gratuitamente.