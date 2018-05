La nuova sfida sexy: mammelle al vento a Disneyland

Quella di denudarsi in luoghi pubblici, giusto un attimo per il tempo di una foto, è una moda virale che ha preso piede da qualche anno e che ha contagiato soprattutto le donne: in gergo si chiama “naked dare”, ovvero sfida nuda. Ecco, ultimamente sta spopolando una sfida nuda molto particolare, perché particolare è il luogo dove viene messa in atto: niente meno che Disneyland.

Donne di tutte le età, in visita a Disneyland per piacere personale insieme al partner o per accompagnare figli e nipoti, approfittano di angoli appartati o poco frequentati per tirare fuori natiche e mammelle e lasciarsi immortalare con le grazie al vento. Poi gli scatti possono restare sepolti in qualche scheda di memoria come piccoli trofei o venire postati su siti dedicati agli estimatori del genere.

Il fenomeno ha raggiunto una tale dimensione da avere attirato l’attenzione della stampa: il tabloid inglese The Sun è l’ultimo ad avere dedicato un articolo alle esibizioniste di Disneyland.

E noi, da attenti osservatori dei fenomeni di costume vi proponiamo un assaggio delle foto più piccanti: