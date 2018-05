Scegli la spezia che ti rappresenta e scopri la tua personalità

Oggi invitiamo tutti i nostri lettori a scoprire qualcosa di più della loro personalità attraverso questo simpatico e veloce test gratuito. Quello che dovete fare è molto semplice, scegliete la vostra spezia preferita, quella che non può mai mancare nelle vostre pietanze preferite, la spezia che amate più di tutte le altre e senza la quale non potreste vivere. Quale scegliete tra il peperoncino, lo zafferano, la cannella, la vaniglia, il pepe nero, la noce moscata, l’anice, lo zenzero, il cardamomo, il cumino, il chiodo di garofano e il coriandolo? Dopo averci pensato qualche minuto ed essere giunti al verdetto, sfogliate le pagine e scoprite le caratteristiche delle spezie che svelano alcuni aspetti della vostra personalità.

Se la tua scelta è il peperoncino hai un carattere forte e ammaliante, il tuo aspetto caratteristico è la capacità di avvolgere e sedurre chiunque. Non hai paura di niente e tutti ammirano di te il tuo incredibile coraggio. A volte puoi sembrare misterioso, ma è la tua innata riservatezza che ti impedisce di svelarti a chiunque.

Zafferano e personalità

FOTO | pixabay

Se la tua scelta è lo zafferano sei una persona dal carattere solare e luminoso, il tuo aspetto caratteristico è la grande sicurezza in te stesso. Sei una persona forte d’animo e tutti ammirano di te il tuo ottimismo e la voglia di fare. Non ti scoraggi mai e vai dritto per la tua strada nonostante le critiche.