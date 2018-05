Coppia francese amante della pizza sceglie Caiazzo per il matrimonio in pizzeria

Una coppia di promessi sposi con la passione per la pizza napoletana doc ha deciso di organizzare il matrimonio a Caiazzo e accogliere parenti e amici in una pizzeria della località in provincia di Caserta. Detta così, la notizia non avrebbe – forse – niente di strano, ma sapere che i due fidanzatini vengono dalla Francia rende la notizia davvero curiosa!

La coppia, formata dalla 28enne parigina Ursula e dal 29enne Pio, di origini italiane ma che vive in Francia da diverso tempo, ha dunque organizzato i festeggiamenti del proprio matrimonio presso la pizzeria “Pepe in grani” di Caiazzo, il cui proprietario Franco Pepe ha organizzato un menù di tutto rispetto ‘che esalti le eccellenze del territorio’.

Gli sposi hanno voluto quindi rendere omaggio alla pizza napoletana eleggendola come portata principale del loro menù del matrimonio, ma non solo.

Dato il loro amore per la cittadina in provincia di Caserta, i due promessi sposi hanno anche deciso di fare celebrare la loro unione nella chiesa di San Pietro del Franco, la più antica e amata della cittadina del Casertano.