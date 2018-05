Matteo Renzi: facce buffe e smorfie, vota la migliore

Di facce buffe Matteo Renzi ne ha fatte tante. A volte volontariamente e a volte involontariamente, il rais del Partito Democratico è stato immortalato durante momenti di stanchezza, di stress, durante sbadigli e in altre pose imbarazzanti. Oggi vogliamo celebrare la straordinaria mimica facciale di Matteo Renzi con questa sfida che raccoglie il meglio del peggio delle sue facce buffe. Ad ogni espressione abbiamo aggiunto una didascalia simpatica. Allora, siete pronti a cliccare in maniera compulsiva per scegliere le migliori facce buffe di Matteo Renzi? Sulla punta del vostro indice c’è la responsabilità di scegliere la faccia buffa più buffa di tutte. Allora 3… 2… 1… clic clic clic cliiiiic!!!! Buona sfida!