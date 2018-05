Donna trans fa l’amore con 2mila uomini: “Ma voglio arrivare a 3mila”

Ci sono persone estremamente ordinarie e prevedibili che vivono vite tranquille, tutte lavoro e casa, prive di emozioni impetuose. E poi c’è Crystal Warren, donna nata uomo che ha fatto l’amore con 2mila partner e il cui obiettivo esistenziale è superare quota 3mila. Conosciamola meglio.

Crystal Warren, 48enne transgender inglese di Brighton e modella part time, ha dichiarato di volersi “rifare per il tempo perduto”, quando cioè l’amara piaga dell’astinenza sessuale flagellava la sua esistenza. Crystal ha fatto sesso con 2mila uomini e si sta impegnando per sfondare (scusate il termine) quota 3mila prima dei 50 anni.

“Faccio sesso con un uomo diverso nella maggior parte delle mie serate. Ma utilizzo sempre le precauzioni e inoltre non corro il rischio di restare incinta, quindi qual è il problema?”

Molti dei suoi partner però non sanno nulla del suo passato virile e mascolino: “Non ho intenzione di rallentare i miei ritmi e voglio dormire con sempre più uomini. E’ una cosa che adoro, non ne ho mai abbastanza. In genere faccio sesso con gente a caso e non mi capita l’occasione di spiegare i dettagli del mio passato. Ma poi perché mai dovrei farlo?”

Chissà se qualche bigotto, una volta informato dei fatti, rifiuterebbe di fare l’amore con una donna che una volta si faceva la barba e faceva la pipì in piedi.

Crystal, (che una volta era Christopher Snowdenhe) spiega le sue motivazioni: “Non provo vergogna. Provo orgoglio. Dopo anni in cui ho odiato il mio corpo, amo davvero mostrarmi, godere di me stessa e dar piacere agli uomini. Sono stata accusata di essere una prostituta o di gestire un bordello, ma non c’è nulla di più lontano dalla verità. Semplicemente amo il sesso. Ho passato anni ad evitarlo perché non mi sentivo a mio agio con il corpo. Ma questo non accade più”.

Se passate dalle parti di Brighton e non siete dei cuori di pietra, ci raccomandiamo, aiutate Crystal a raggiungere il suo obiettivo di vita: verso quota 3mila e oltre. Ad maiora!