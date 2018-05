Regali per la festa della mamma: i migliori che puoi trovare su Amazon

Foto Pixabay Ricetta per la riuscita della festa della mamma: regali, auguri, baci e magari qualcuno che prenda il posto di mamma ai fornelli per preparare un pranzo speciale. E, soprattutto, che poi sparecchi e lavi i piatti. Per quanto riguarda il resto non possiamo aiutarvi ma restando in tema di regali per la festa della mamma ecco che vi proponiamo (e propiniamo) una carrellata di regali ironici, comici e umoristici. Buona visione e auguri a tutte le mamme!

Regalo festa della mamma: tazza del potere Il papà in famiglia porta i pantaloni (perché in gonna sarebbe ridicolo) ma il vero boss di casa è la mamma. Ecco un oggetto con il quale la mamma può rimarcare il suo comando e il suo predominio familiare. Questa tazza termica è naturalmente nera, quando poi le si versano dentro dei liquidi caldi svela il suo messaggio: “Colei alla quale si deve obbedienza”. Uno splendido regalo per la festa della mamma. Potere al matriarcato! VEDI

Regalo festa della mamma: la pagella Di solito sono i figli a portare le pagelle alla mamma e se i voti non sono buoni… sono dolori! Per una volta potranno essere i figli a dare i voti alla mamma. Un tenero regalo per la festa della mamma. VEDI

Regalo festa della mamma: cartello ironico “Se al primo tentativo non ci riesci fai come ti aveva detto di farlo la mamma fin dall’inizio!” Questo cartello è un modo per dire alle vostre mamme che le stimate e che pensate che loro abbiano sempre ragione. Uno fra i più teneri regali per la festa della mamma. COMPRALO SU AMAZON

Regali festa della mamma: funghi dai fondi di caffè I fondi del caffè possono trasformarsi in una pittoresca colonia di funghi mangerecci: i pleurotus sono saporitissimi e possono essere cucinati in una varietà di modi. La mamma amerà questo regalo. VEDI

Regalo mamma: kit per impronte La vostra mamma è incinta del vostro fratellino? Il regalo perfetto è un kit per prendere il calco della mano del nascituro: un regalo per la mamma che oscilla fra il tenero, il kitsch e l’horror. VEDI

Regalo mamma: portafoto con impronte Il kit per le impronte è disponibile anche nel formato portafoto. La mamma lo amerà e vi abbraccerà. O penserà che siete persone veramente strane e inizierà a temervi. Entrambe le possibilità hanno dei vantaggi. VEDI

Cuscino per la festa della mamma Un cuscino morbidoso per aumentare l’autostima della vostra mamma. E per sperare che quando si arrabbia vi tiri un cuscino e non la solita ciabatta killer. Un regalo per la festa della mamma con doppia utilità. VEDI

Regalo per la mamma: ciabatte unicorno La sua arma è la ciabatta e la sua mira è infallibile. Una mamma italiana che si rispetti riesce a centrare il figlio con una ciabattata a 50 metri di distanza, ad occhi bendati e con una corrente d’aria che sposta la traiettoria di caduta. E’ nero il terrore che afferra il cuore del figlio che viene minacciato da una madre armata di ciabatta. A meno che non si tratti di ciabatte morbidose e ridicole. In quel caso la mamma arrabbiata perde metà del suo potenziale offensivo. VEDI

Regalo mamma: mattarello decorato L’arma della mamma è la ciabatta, ma l’arma della moglie è il mattarello. Fate un favore a vostra madre (e un dispetto a vostro padre) facendo entrare in casa vostra questo mattarello per decorazioni. E se un giorno doveste vedere la fronte di vostro padre tutta “spirali e rondelle” avrete la soddisfazione di sapere che il vostro regalo è stato di qualche utilità. VEDI