Drink strani e bevande disgustose che non vorresti provare mai

FOTO | Pixabay Un gustoso aperitivo o un drink in compagnia sono uno dei must dei tuoi fine settimana? Non sei un ubriacone ma ti piace sorseggiare un buon bicchiere, di tanto in tanto? Oppure sei astemio e bevi solo tisane e succhi di frutta? Se qualcuno te lo domandasse, sapresti rispondere quante sono le bevande che hai provato in tutta la tua vita? E quale è per te il drink più strano mai avuto tra le mani? Preparati a stupirti, perché dopo aver sfogliato le schede seguenti con le bevande più strane al mondo, non sarai più lo stesso. Scommettiamo?

Bevande strane: la birralatte (o il lattebirra) Questa bevanda strana è un mix di latte e birra. Il Bilk (incrocio tra beer e milk) è stato ideato dal proprietario di un negozio di liquori che era anche imprenditore nell’industria casearia. Non sapendo come impiegare le tonnellate di latte che stava producendo, ha chiesto a un birrificio locale di preparare una bevanda con i due prodotti. Il bilk è fatto per un terzo da latte e per due terzi da birra. Chi lo ha provato dice che ha il sapore di frutta, e quindi è una bevanda buona con i dolci.

Bevande strane: il kombucha #FIZZ bubble... before harvesting this Kombucha pic.twitter.com/isakixaSQ9 — The Essence Identity (@Senceidentity) May 2, 2018 Il kombucha è un tè zuccherato e ‘andato a male’, nel senso che è fermentato dallo SCOBY, colonie di batteri e lieviti che si trovano sulla sua superficie sotto forma di un disco gommoso e un po’ viscido. Si tratta di una bevanda leggermente frizzante che può ricordare, nel sapore, il sidro di mele. Il kombucha, di origine asiatica, è preparato con tè verde o nero, tè bianco, kukicha o altri tè non aromatizzati, ed è considerato un elisir di lunga vita, ma per chi soffre di patologie legate ai funghi – come la candida – si trasforma in una bevanda infernale.

Drink disgustosi: Vino ai topolini appena nati Il vino di topolini neonati è un altro prodotto di origine asiatica, c’è chi dice sia cinese, chi coreano. Ad ogni modo si prepara con topolini appena nati, che vengono gettati vivi in un contenitore pieno di vino di riso. Ovviamente dopo averli annegati così bisogna attendere che il liquido fermenti per qualche giorno. Dicono che un sorso di questa bevanda apporti eccezionali benefici per la salute, pare che sia molto efficace contro l’asma e per alleviare le patologie del fegato. Se lo provate, fateci sapere!

Bevande disgustose: la bomba nucleare di Kim Jong-un Ispirato al dittatore coreano (e alle sue minacce di lanciare la bomba atomica) questo drink si prepara mescolando vodka a prodotti in vendita da McDonalds. Quindi mettete nel frullatore un Big Mac, una porzione di patatine fritte, un Milk Shake (tre gusti in uno), una fetta di torta di mele e una bustina di salsa BBQ. Frullate, versate e bevete… Se ne avete il coraggio!