Ragazza scatta una foto al modello in metro: la sua reazione è incredibile

In ogni metropolitana del mondo tutti i giorni si incrociano e si intrecciano, seppur in maniera fugace, le vite di migliaia di passeggeri e il colpo di fulmine è sempre in agguato. Cuori affamati d’amore, vicinanza coatta e occhi che cercano altri occhi sono un cocktail emozionale esplosivo, che mal s’accorda con le convenzioni sociali che impongono di mantenere contegno e distacco nei confronti degli estranei. Una volta ogni tanto però in metro accade una piccola storia che merita di essere raccontata, come quella di questo modello e di questa ragazza che ha perso la testa per lui.

Il Lui di questa storia è il testosteronico Nyle DiMarco, 28enne modello vincitore del programma America’s Next Top Model nonché attivista per i diritti degli audiolesi; Lei si chiama Loiba ed è una minuta e combattiva insegnante di Ju jitsu di origine brasiliana.

Loiba non riusciva a credere ai suoi occhi quando in quel vagone della metro di Manhattan si è trovata di fronte il bellissimo Nyle. Loiba non ci ha pensato due volte e ha scattato una foto al suo beniamino. Poi una volta a casa ha postato la foto sul profilo Facebook del modello con una didascalia che è tutta un programma: “Se questo sei tu, sei davvero attraente di persona!”

E qui c’è il colpo di scena: Nyle DiMarco si era accorto immediatamente delle attenzioni della piccola Loiba e, con doti da ninja metropolitano, ha scattato a sua volta una foto alla ragazza senza che lei se ne accorgesse. E con quella foto ha risposto con ironia al post social di Loiba: “Sì! Mi ero accorto che mi stavi facendo delle foto! Grazie, amore!”

Questo simpatico botta e risposta fra Loiba e Nyle ha dato il via ad una valanga di commenti social fra il divertito, l’ironico e l’invidioso. Loiba ha probabilmente passato qualche momento di imbarazzo prima di farsi a sua volta una risata. Ma di una cosa siamo sicuri: davanti al suo beniamino la piccola Loiba sembrava davvero felice.