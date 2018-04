Foto di Svetlana.Is / Shutterstock.com Quali sono i gusti di gelato strani e originali nei quali potremmo imbatterci in gelateria? Che sia nel cono, in cialda, in coppetta di plastica o in vaschetta, il gelato è l’alimento principe dell’estate e gli italiani sono molto golosi: in media nei mesi estivi si stima un consumo di circa 125 milioni di kg di gelato. Alla fantasia umana non c’è limite, e non c’è limite nemmeno alla voglia di sperimentare: fra poco vi mostreremo alcuni fra i gusti di gelato più strani che mente umana abbia potuto concepire. Anche con ingredienti che possono sembrare disgustosi.

Gelato all’aglio Cosa c’è di meglio di un ottimo gelato all’aglio per rinfrescarsi allontanando contemporaneamente pretendenti fastidiosi e vampiri? A parte gli scherzi, il gelato all’aglio è generalmente composto da una crema a base di vaniglia o miele, sulla quale viene poi aggiunto un po’ di aglio. Il gelato all’aglio è uno dei pezzi forti di vari festival americani dedicati alla coltivazione dell’aglio, come il Gilroy Garlic Festival in California. Foto di Derek Wolfgram / Licenza CC senza modifiche

Gelato all’oro Alla faccia della crisi. Per i ricconi il gusto di gelato top è il gelato all’oro. Proprio così: scaglie o lamine d’oro vengono messe direttamente su una base di gelato alla crema per essere poi consumate con golosità. Una coppa media di gelato all’oro si aggira sui mille dollari. Dal momento che il mattino ha l’oro in bocca si consiglia di consumarlo non oltre le 12:00.

Gelato al pop-corn Quando siete indecisi fra dolce o salato il gelato al pop-corn può essere la risposta giusta.

Gelato al mais dolce Al grido di “se non è strano non ci piace” gustate un invitante coppa di gelato al mais dolce. Si tratta di un gelato alla crema con alcuni chicchi di mais resi morbidi dalla bollitura e opportunamente caramellati. Slurp!

Gelato al fish&chip Siamo persone piuttosto impegnate per cui noi non ordiniamo il fish&chip e poi il gelato, noi ordiniamo direttamente il gelato al fish&chip per risparmiare tempo.

Gelato al salmone affumicato La base è quella di un classico gelato alla crema, al quale viene aggiunto qualche tocchetto di salmone affumicato. Poi il tutto viene frullato ed è pronto per essere consumato. Che bella idea!

Gelato alla pancetta Per chi ama i gusti forti c’è ancora il gelato al bacon o, direttamente dalla Cina, il gelato ai gamberetti e ananas.

Gelato alla carne di cavallo Per chi proprio non può rinunciare, c’è pure il gelato alla carne equina.

Gelati alcolici Se amate i drink, ecco per voi il gelato al Marsala e al Brachetto, il gelato alla crema di Cointreau e il gelato al whisky. Sempre in tema alcolico, c’è pure il gelato al vino, il gelato alla birra, il gelato allo spritz e il gelato alla grappa. Novità di quest’estate: gelato al Mojito e Pinacolada.

Gelati al formaggio Se amate il formaggio, ecco per voi il gelato al Parmigiano, il gelato alla Fontina valdostana, il gelato al Gorgonzola, il gelato al mascarpone, il gelato alla ricotta e miele.

Gelati alle verdure Poi ci sono i gusti strani di gelato alle verdure: il gelato ai funghi, il gelato alla carota, il gelato alla patata americana, il gelato al peperone, con pochissime calorie, il gelato al pomodoro, il gelato al sedano, il gelato alla zucca, il gelato alla melanzana, il gelato alle olive.

Gelato all’aragosta Chi l’ha provato dice che sia una delizia. Noi non abbiamo bisogno di provarlo, ci crediamo sulla parola!

Gelato al latte umano E’ l’ideona di un gelataio londinese. Al posto del latte vaccino si utilizza il latte munto dalle mammelle di alcune donatrici. E’ a base di vaniglia.

Gelato alle uova di coccodrillo Si può gustare nelle Filippine. Per la preparazione di certe creme al posto delle uova di gallina vengono utilizzate le uova di coccodrillo. Esotico!

Gelato al wasabi Pronti a sparare fiamme anche dagli occhi? Ecco per voi temerari il gelato al wasabi! Buon appetito!

Il più strano di tutti Infine, se volete provare un gusto di gelato davvero insolito, sappiate che esiste anche il gelato al carbone, di successo in Giappone.