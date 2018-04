Il 26enne Daniel Middleton, meglio conosciuto come DanTDM, ha un canale YouTube dedicato ai videogiochi e in particolare a Minecraft. Nel 2017 Daniel ha incassato la bellezza di 16,5 milioni di dollari. Semplicemente giocando. Non male. Daniel è in buona compagnia: anche Joseph Garrett ha guadagnato una fortuna semplicemente postando video di se stesso mentre giocava a Minecraft. Un giorno all’età di 23 anni ha semplicemente deciso di lasciare il lavoro per dedicarsi a Minecraft. Ora è milionario.

Gente che ha fatto i soldi con internet mangiando cose strane

C’era un ragazzo che guadagnava con internet piazzandosi davanti alla webcam e mangiando di tutto, nel senso letterale della parola. Chris Schewe è un ex Marine che si è reinventato come social onnivoro. Il suo nome di battaglia su ToyTube era Shoenice22 e il suo canale aveva oltre 200mila iscritti. Utilizziamo l’imperfetto perché ora il canale di Shoenice22 è stato chiuso per violazione delle norme di YouTube. Il motivo? Chris per soldi ingurgitava intere bottiglie di vodka e ingoiava pizze familiari senza quasi masticarle. E non solo: Chris era capace di bere in un sorso bottiglioni di aceto balsamico e cose che dovrebbero stare alla larga dalla bocca di chiunque, come il silicone. Comportamenti davvero pericolosi se qualcuno avesse voluto imitarli. Quora.com ha fatto i conti in tasca a Chris: per le sue prodezze culinarie guadagnava circa 2mila dollari al mese.