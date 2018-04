I costumi da bagno più brutti che puoi comprare su Amazon

Parte del piacere di andare al mare è esibire un costume nuovo di zecca. Ecco una selezione dei costumi da bagno più brutti per l’estate 2018. Ironici, provocatori, talmente brutti da essere quasi belli. Di sicuro con uno di questi costumi addosso non passerete inosservate! Per stimolare la vostra voglia di far girare l’economia abbiamo inserito anche i link che vi permetteranno di acquistare questi costumi direttamente su Amazon. Buona visione e buon acquisto!

Costume con gli organi interni C’è chi al mare va in costume adamitico e chi fa un passo oltre, indossando un costume che mostra cosa c’è sotto la pelle e sotto la carne. Il costume con gli organi interni è particolarmente indicato per gli studenti di Medicina che vogliano ripassare l’anatomia anche sotto l’ombrellone. COMPRALO QUI

Costume peloso Prima di andare al mare in genere si fa un giro dall’estetista per eliminare i fastidiosi peli superflui. Qualora voleste spezzare questa monotona routine depilatoria vi suggeriamo il costume peloso. Di certo non passerete inosservate! COMPRALO QUI

Costume anguria Leggera e dissetante! Cosa c’è di meglio di una buona fetta d’anguria quando siete in spiaggia? Ma che noia dover scavare sotto la sabbia per fare una buca e tenere l’anguria in fresco! Molto meglio indossarla, no? COMPRALO QUI

Costume conchiglia Un elegantissimo costume conchiglia per essere delle vere sirene. L’unico inconveniente è rappresentato dai bagnanti allupati che per sentire il rumore del mare vi ficcheranno la testa fra i seni. COMPRALO QUI

Costume peloso alla Borat E’ una variante del costume peloso: all’elegante pelosità aggiunge anche un raffinato costume ascellare verde come quello del protagonista del film “Borat”. Un must per l’estate 2018. COMPRALO QUI

Costume gatto che mangia taco e pizza Tutti amano i gattini e tutti amano la pizza. Sono un po’ meno quelli che amano i tacos, ma solo perché non sanno di cosa si tratta. Ma se li conoscessero li amerebbero. Diffondete la cultura del taco con questo costume! COMPRALO QUI

Costume Batman Combattete il crimine anche in spiaggia indossando il costume Batman. Attenzione: Batmobile non inclusa. COMPRALO QUI

Costume gatto Tira fuori il tuo spirito da gattara con questo elegante e raffinato costume da gattara. COMPRALO QUI

Costume giraffa Il costume giraffa è particolarmente indicato per chi voglia apparire più snella e slanciata. COMPRALO QUI