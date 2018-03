I trend più idioti e pericolosi dei social network

Complice un certo narcisismo e una irrefrenabile voglia di esibizionismo, tanta gente fa cose a dir poco idiote per avere successo sul web. Giovani e meno giovani si ‘sfidano’ a vicenda a portare a termine imprese assurde e pericolose, se non addirittura violente, per poi postare i video sui social e diventare ‘virale’, guadagnando le prime posizioni dei trend giornalieri. Con il passare degli anni e l’aumentare dell’importanza che i social hanno assunto nella vita quotidiana di chiunque, ci sono tante persone che preferiscono diventare i ‘fenomeni del momento’ anche a costo di rimetterci la vita. Ne sono un esempio quelli che sfidano la sorte facendosi selfie salendo sui cornicioni in cima ai grattacieli, oppure quelli che si sfidano a stare davanti ai treni in arrivo per farsi un video ‘da brividi’, ma non dimentichiamo le tante challenge virali, ossia le sfide che i più giovani mettono in pratica per mostrare coraggio e determinazione, ma che il più delle volte si rivelano essere pratiche anche estremamente pericolose per la salute. Per avere un quadro della situazione abbiamo raccolto di seguito un elenco di trend più idioti e pericolosi dei social network che hanno avuto successo negli ultimi anni.

Quello che prende a calci una donna per postare il video su Facebook Mario García Montealegre, 24enne di Toledo, per scalare i trend di Facebook nel febbraio 2015 postò un video che lo riprendeva mentre tirava calci a una donna per strada, per farla cadere a terra. La vittima aveva riportato una distorsione della caviglia. Una bravata senza senso, immortalata nel video girato in pieno centro a Barcellona, che gli è valso un processo con l’accusa di lesioni personali, nonostante avesse già pagato un risarcimento di 60mila euro alla vittima. Il PM che sta seguendo il suo caso ha chiesto tre anni di carcere con l’aggravante della discriminazione di genere per aver preso di mira una donna.

Quelli che danno le testate alle lavagne La nuova ”moda social” di prendere a testate lavagne e armadietti delle classi a scuola ha preso piede a inizio anno tra gli alunni i diverse scuole superiori di Padova, generando la preoccupazione delle famiglie degli studenti coinvolti.

Quelli che mangiano le capsule del detersivo Un’altra sfida social che ha preso piede a inizio 2018 tra i giovanissimi e che ha scatenato l’allarme tra gli adulti per la sua pericolosità, consiste nel mangiare le capsule del detersivo per il bucato in lavatrice. Chiamata ‘Tide Pod Challenge’, si è diffusa rapidamente in Usa, tanto che la Product Safety Commission ha lanciato un appello ricordando che l’ingestione del detersivo contenuto può portare alla morte.

Quelli che evocano gli spiriti dei morti ma poi vanno a finire dallo psicologo La Charlie Charlie Challenge deriverebbe da un’antica leggenda messicana, un tentativo di ”mettersi in contatto con gli spiriti” e in particolare con il fantasma di un bambino di 10 anni morto suicida, di nome ‘Charlie’. Nonostante la storia non sia stata presa in considerazione da una buona parte di scettici, molte altre persone hanno invece partecipato a questa sorta di gioco esoterico, anche in Italia, dove la cronaca ha registrato anche casi di giovanissimi che hanno avuto vere e proprie crisi psicotiche che hanno richiesto l’intervento di medici specialisti.

Quelli che si fanno i selfie davanti ai treni in arrivo Anche farsi un selfie, anzi un videoselfie davanti ai treni in arrivo è stato uno dei trend più incomprensibili che hanno avuto successo sui social network. Ci son infatti persone che sono disposte a metere a rischio la propria vita pur di ottenere una manciata di like in più.

Quelli che si fanno i selfie in cima ai palazzi Sono tanti i giovani che sfidano la sorte salendo sui palazzi molto alti oppure sui grattacieli – senza protezioni – per creare video da postare sui social, alla ricerca di un like o di complimenti per il proprio coraggio. Ne è un esempio questo video postato dal canale Youtube di Frank Wu. Purtroppo a qualcuno va male. A dicembre è stata la volta di Wang Yong Ning. Il 26enne è precipitato nel vuoto nell’ennesimo tentativo di scalare un grattacielo per farsi un selfie ‘da brivido’. Leggi anche: Molti più morti per selfie che per attacchi di squali