Rompicapo di Pasqua: trova l’uovo nascosto tra i fiori

Anche per questo weekend vi proponiamo un indovinello, chiamatelo rompicapo di Pasqua! Per risolvere il quesito occorre molta attenzione: dopo aver osservato molto bene l’immagine colorata riuscite a trovare l’uovo nascosto tra i fiori? Mettetevi alla prova e analizzate con attenzione il disegno ideato e messo in rete dalla ditta di floricoltura Bloom & Wild, con un messaggio molto chiaro: “Volevamo creare un disegno che rendesse difficile la ‘caccia al tesoro’ tipica di Pasqua”, hanno fatto sapere, e infatti sono riusciti a mimetizzare al meglio l’uovo che anche voi siete chiamati a trovare. L’avete scovato? Se pensate di averlo trovato o volete un aiutino, di seguito trovate la soluzione al rompicapo di Pasqua!