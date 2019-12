Tra i mercatini natalizi più belli d’Italia ci sono senza ombra di dubbio i mercatini di Natale di Trento. Vantano una lunga tradizione e propongono prodotti tipici del territorio in una cornice suggestiva.

I mercatini di Natale sono una festa per i sensi, per ammirare, ascoltare, annusare e gustare. Perdersi tra le bancarelle, e immergersi nel clima di festa che le anima, è uno dei modi migliori per trascorrere i giorni dell’Avvento mentre si aspetta il Natale.

I mercatini di Natale di Trento

La 26esima edizione del mercatino di Natale di Trento si svolgerà dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020. L’appuntamento con l’artigianato e i prodotti della tradizione è in Piazza Fiera e in Piazza Cesare Battisti, che in questo periodo ospiteranno 90 casette di legno. In questi stand si potranno trovare simpatiche idee regalo per sé o per amici e parenti: pantofole e cappelli in lana cotta, oggetti in legno scolpiti a mano, candele, presepi, quadri con fiori pressati, cuscini con cirmolo e tanto altro ancora, tutto rigorosamente home made. Non mancano le specialità gastronomiche trentine, come strudel, zelten, canederli, speck e tortel di patate, accompagnati da birre artigianali, tisane calde o dal classico vin brulé.

La piazza dei bambini e la casa di Babbo Natale

La piazza Santa Maria Maggiore è dedicata ai più piccoli. Qui si può ammirare la casa di Babbo Natale, animata da folletti, da una slitta magica a da tanti laboratori didattici e ricreativi a tema natalizio. Ci sarà anche una piccola fattoria con simpatici pony e un trenino di Natale che porterà grandi e piccini lungo le vie del centro storico illuminate a festa.

Un treno d’epoca per raggiungere Trento e il suo mercatino

Chi vuole regalarsi un’esperienza ancora più magica può raggiungere Trento a bordo di uno dei treni d’epoca elettrici messi a disposizione per questo periodo dall’Associazione Ferrovie Turistiche Italiane in collaborazione con Fondazione FS. Questi treni speciali partono da Lecco, Bergamo e Brescia domenica 24 novembre oppure da Milano, Treviglio e Brescia domenica 1 e domenica 8 dicembre. Per maggiori informazioni si può consultare il sito web dell’Associazione Ferrovie Turistiche Italiane.

Un occhio alla sostenibilità

Tra i mercatini di Natale sparsi in tutta Italia, quello di Trento si differenzia perché è sempre più green e questa attenzione si rispecchia in molti particolari. L’energia elettrica utilizzata per la manifestazione proviene da fonti rinnovabili. Inoltre, viene realizzata un’attenta raccolta differenziata dei rifiuti e buona parte delle stoviglie usate sono lavabili oppure compostabili.

Date e orari di apertura

Vediamo qualche informazione pratica. Il mercatino di Trento è aperto dal 23 novembre al 6 gennaio con i seguenti orari: