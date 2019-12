In piazza Walther, e nelle strade limitrofe del centro storico della città, si anima il più famoso dei mercatini di Natale di Bolzano, che per l’edizione 2019 può vantare circa 80 stand in legno.

Dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 il mercatino di Bolzano apre i battenti per la sua 29esima edizione che come sempre attirerà una vera e propria folla di visitatori da ogni parte d’Italia e d’Europa. Le bancarelle propongono oggetti di produzione locale: si possono quindi trovare oggetti in legno, piccoli strumenti musicali, pantofole e cappelli fatti a mano, decorazioni natalizie e tanto altro ancora.

Anche in questo caso non manca la parte gastronomica, con prodotti sempre freschi come frittelle di mele, strudel e vin brulé.

Le attività per i bambini

Anche i più piccoli avranno degli spazi e delle attività a loro dedicate: potranno esplorare le vie della città su un trenino elettrico, fare un giro in giostra, assistere ad uno spettacolo di marionette oppure godersi un magico giro in carrozza per le vie del centro storico. Un’esperienza indimenticabile!

Il Natale di Libri

Un’occasione da non perdere, che si svolge durante i mercatini di Natale di Bolzano, è il Natale di Libri. Si tratta di una manifestazione alla quale partecipano scrittori celebri del nostro Paese per presentare le loro ultime opere. Qualche nome? All’edizione 2019 saranno presenti Dacia Maraini, Ferruccio de Bortoli e Massimo Cacciari. Segnatevi in agenda il 30 novembre: in piazza Walther Stefano Cavada presenterà con un live cooking il suo libro La mia cucina altoatesina.

L’albero di Natale e il presepe

Ai piedi del tradizionale abete bianco decorato a festa ci sarà un particolare presepe in versione rustica alpina. La Sacra Famiglia riposerà infatti in una vera stalla in miniatura, curata in tutti i dettagli: le pareti sono in legno antico e il tetto è a scandole, proprio come quelle dei masi di montagna.

Mercatini di Natale di Bolzano: date e orari

Vediamo quali sono le date e gli orari di apertura del mercatino natalizio di Bolzano, per essere sicuri di non perdersi nulla della sua atmosfera.