Giornate FAI d’Autunno 2018: i luoghi aperti al pubblico da Milano a Roma

Al via, sabato 13 e domenica 14 ottobre, le Giornate FAI d’Autunno 2018, l’appuntamento del Fondo Ambiente Italiano dedicato ai luoghi d’arte solitamente chiusi al pubblico. Da Milano a Roma, centinaia di siti culturali sveleranno le loro bellezze ‘nascoste’ ai visitatori che, con un contributo minimo, potranno ammirare (e conoscere per la prima volta) tesori artistico-storici di inestimabile valore. L’iniziativa del FAI, che da oltre quarant’anni si occupa della tutela di molti luoghi italiani ‘speciali’, consentirà di visitare 660 siti, tra palazzi, giardini e castelli, interdetti al pubblico ma accessibili per l’occasione. 250, invece, le città coinvolte che sveleranno le loro ricchezze nascoste attraverso itinerari tematici, visite esclusive ed eventi speciali. Di seguito, da Milano a Roma, alcuni dei luoghi eccezionalmente aperti al pubblico in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2018.

Giornate FAI d’Autunno 2018: Milano, Torino e Bologna

In occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2018 Milano aprirà le porte di Palazzo Edison, un imponente edificio di fine Ottocento situato nel cuore del centro storico, Palazzo Marino, risalente al secondo Cinquecento e sede storica del comune di Milano, e della Fondazione Prada, uno dei siti espositivi più importanti della città. Dalla torre della Fondazione, eccezionalmente aperta al pubblico, sarà possibile accedere alla terrazza panoramica.

Il capoluogo piemontese, invece, proporrà un suggestivo percorso lungo le acque del fiume Po, dagli argini costruiti a fine Ottocento – i famosi Murazzi – alle antiche società canottiere di Torino. Bologna, invece, aprirà il Canale delle Moline, mentre in provincia, precisamente a Dozza, sarà proposto ai visitatori il suggestivo percorso del Muro Dipinto, un itinerario alla scoperta del borgo medievale diventato, negli anni, una vera e propria galleria a cielo aperto.

Giornate FAI d’Autunno 2018: Roma, Napoli e Bari

Saranno diversi i luoghi culturali aperti a Roma per le Giornate FAI d’Autunno 2018: il 13 e il 14 ottobre, infatti, il FAI proporrà un viaggio alla scoperta del primato tecnologico della capitale, nel campo dei trasporti del XX secolo. Porte aperte alla Stazione Termini (in particolare al Bunker della Stazione e all’Ala Mazzoniana), a Palazzo dell’Aeronautica e, per scoprire tutto sull’acqua dall’antichità ad oggi, al Centro Eleniano e alla vicina Cisterna delle Terme Eleniane. Quest’ultima è la testimonianza di un antichissimo complesso termale, restaurato nel IV secolo dopo Cristo per volere della madre di Costantino, l’imperatrice Elena. A Napoli, invece, si potranno visitare, in via del tutto eccezionale, il Complesso di Sant’Eframo Vecchio, una chiesa risalente al sedicesimo secolo e fondata su un’antica catacomba, e il Giardino e l’Ipogeo di Babuk, un bellissimo parco con fontane e piante di vario tipo, ed una cavità – l’ipogeo – usata anticamente per conservare l’acqua. Sempre a Napoli, porte aperte anche al Real Orto Botanico e a Villa di Donato. Bari, invece, aprirà le porte del Teatro Margherita, il primo in Europa a sorgere su una struttura di palafitte e convertito, dopo un lunghissimo restauro, a sede espositiva di arte contemporanea.

Giornate FAI d’Autunno 2018: Reggio Calabria e Catania

Reggio Calabria, infine, aderirà alle Giornate FAI d’Autunno 2018 aprendo le porte della Stazione Sperimentale per l’industria delle essenze e dei derivati degli agrumi, mentre a Catania apertura straordinaria delle Terme Achilliane e delle Terme Romane della Rotonda.

Le Giornate FAI d’Autunno 2018 si svolgeranno in tutte le maggiori città italiane il 13 ed il 14 ottobre prossimi. Per tutte le info, e per l’elenco completo dei siti culturali coinvolti, consultare il sito ufficiale del Fondo Ambiente Italiano.