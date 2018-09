Divinità greche e latine: conosci i nomi? [QUIZ]

Un quiz sulla mitologia greca e romana dedicato a chi è da sempre affascinato dalle vicende degli dei dell’Olimpo. Oggi in particolare vi chiediamo di associare il nome delle divinità greche alle loro controparti romane. Come si chiamava Zeus fra i romani? Ed Efesto? E Afrodite? Mettetevi alla prova con questo quiz che vi chiede di recuperare le nozioni che avete imparato fra i banchi di scuola, e che magari avete approfondito negli anni successivi per passione e interesse. Partecipare è semplicissimo, basta cliccare la scritta INIZIA IL QUIZ. E se il quiz vi sarà piaciuto, ricordatevi di condividerlo con tutti i vostri amici!

(Foto di Barandash Karandashich/Shutterstock.com)

