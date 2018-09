Quanto ne sai di Letteratura Americana? [QUIZ]

Quanto ne sai di Letteratura Americana? Fai il nostro quiz e lo scoprirai! Conosci i grandi autori del Novecento americano o opere diventate ormai dei classici come Piccole Donne, Moby Dick o Il vecchio e il mare? Oppure scrittori come Edgar Allan Poe, che, con le sue opere, ha dato vita al genere letterario dell’orrore, o poeti come Withman o Emily Dickinson che con i loro versi sono entrati di diritto nell’Olimpo dei grandi lirici della letteratura d’oltreoceano? Se sei appassionato di Letteratura Americana, ed hai voglia di dimostrare le tue conoscenze, allora questo è il quiz che fa per te: rispondi alle domande che vedi nelle prossime pagine e con un semplice clik potrai scegliere la risposta che ritieni corretta. Alla fine leggi il profilo corrispondente e scoprirai se sei davvero ferrato in materia. Non aspettare ancora, dimostra quanto ne sai di Letteratura Americana, fai subito il nostro quiz!

