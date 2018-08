Quanto conosci la Letteratura Russa? Il quiz

Ecco un altro fantastico passatempo culturale proposto da Nanopress: quanto conosci la Letteratura Russa? Scoprilo subito col nostro quiz! Estremamente dinamica e assai influenzata dalle vicende della Madre Patria Russia, la letteratura russa è ricchissima di capolavori immortali come Il dottor Zivago, Anna Karenina e i racconti grotteschi e fantastici di Gogol’. E ancora, opere teatrali, magnifiche poesie e splendidi romanzi in versi. E tu quanto ne sai di Letteratura Russa? Hai voglia di scoprirlo divertendoti? Fai subito il nostro quiz, e cliccando su una delle opzioni che vedi per ogni domanda, scoprirai se e quanto sei ferrato in materia. E se vuoi dimostrare le tue conoscenze, mettiti alla prova con tutti i quiz di Nanopress! Completa le domande e leggi il risultato, e poi, se vuoi, condividilo con i tuoi amici. Non aspettare, dunque, inizia subito il nostro quiz!

148