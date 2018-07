La scrittrice Helena Janeczek alla 72esima edizione del Premio Strega / Ansa Vincitrice, con La ragazza con la Leica, della 72esima edizione del Premio Strega, Helena Janeczek ha cominciato a pubblicare i suoi libri alla fine degli anni Novanta: con la sua prima opera, dal titolo Lezioni di tenebra, ha conquistato il Premio Bagutta Opera Prima, facendosi conoscere nell’ambito della narrativa italiana e raccogliendo il consenso di pubblico e critica. Nata a Monaco di Baviera nel 1964, Helena Janeczek vive in Italia da oltre trent’anni: qui ha iniziato la sua carriera letteraria, lavorando come lettrice e pubblicando una serie di poesie in tedesco. Dopo il suo primo romanzo, che è un’autobiografia, ha pubblicato altre quattro opere ognuna incentrata su un argomento diverso: dalla storia della prima vittima del morbo della ‘mucca pazza’, al romanzo storico ambientato nell’abbazia di Montecassino. Ma quali sono i libri di Helena Janeczek? Eccoli brevemente di seguito.

Lezioni di tenebra (1997) Fortemente autobiografico, racconta il rapporto tra la scrittrice e la madre, unica sopravvisuta, insieme al padre, all'orrore dell'Olocausto. Nata in una famiglia di ebrei polacchi trasferitisi in Germania, la Janeczek è cresciuta in un mondo, quello tedesco, in cui si sentiva un'estranea: questo romanzo, che rievoca una delle tragedie più assurde del Novecento, è il resoconto 'lucido ed appassionato' di ciò che quel dramma ha lasciato nelle generazioni successive: la confusione linguistica, l'impossibilità di avere radici, la necessità di appartenere e la 'crudele condanna a sentirsi estranei, comunque e dovunque'. Primo tra i libri di Helena Janeczek, ha conquistato nel '97 il Premio Bagutta Opera Prima.

Cibo (2001) Escludendo la raccolta di poesie in tedesco pubblicata nel 1989, Cibo è il secondo dei libri pubblicati da Helena Janeczek. Propone una serie di storie incentrate sul cibo, laddove per esso s'intende non solo un piacere ma 'uno specchio profondo dell'anima'. A metà strada tra narrazione e riflessione, è una raccolta di storie in cui per i protagonisti il mangiare diventa amore, dolcezza, comunicazione, ma anche sofferenza, oblio e segregazione.

Le rondini di Montecassino (2010) Tra i libri di Helena Janeczek, Le rondini di Montecassino è sicuramente un romanzo storico: ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta la battaglia che portò alla distruzione della celebre abbazia. Qui gli alleati combatterono diverse battaglie contro i tedeschi, che l'autrice ricostruisce dando voce a quei protagonisti in qualche modo ignorati dall'immaginario della Storia: marocchini, nepalesi, indiani, persino un battaglione di maori. Un affresco storico che non tralascia le violenze subite dai civili e le vicissitudini – drammatiche – di truppe e di persone provenienti da tutto il mondo.

Bloody Cow (2012) Pubblicato nel 2012 da Il Saggiatore, è il reportage 'sanguigno' su una delle psicosi collettive più tremende dei nostri tempi: l'infezione legata al cibo. La storia è quella Clare Tomkins, vegetariana fin dagli 11 anni e morta, a 24, per la malattia di Creutzfeld-Jacob, il morbo della 'mucca pazza'. E' il primo caso nella storia di questa malattia che l'autrice descrive in tutta la sua ferocia, dalla disperazione dei familiari all'incredibile clamore mediatico.