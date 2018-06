Maturità 2018, seconda prova: al Classico la versione di Greco è di Aristotele

Prosegue la Maturità 2018 e per la seconda prova, specifica a seconda dell’istituto, gli studenti del Liceo Classico devono confrontarsi con la versione di Greco. Se, infatti, la prova d’Italiano è identica per tutti i maturandi, la seconda, scelta dal Miur solitamente a gennaio, cambia da indirizzo ad indirizzo. Quest’anno, in base alla tradizionale regola dell’alternanza, al Classico tocca la versione Greco, dopo il brano di Seneca sul valore della filosofia, proposto dal Ministero per la Maturità 2017. L’autore scelto dal Miur conferma le aspettative degli studenti: la versione da tradurre, infatti, è un brano di Aristotele (tra gli autori, con Plutarco e Platone, in pole position nei pronostici pre-esame) tratto dall’Etica Nicomachea, un’opera tra le più importanti del filosofo di Stagira, considerata il primo trattato sull’etica in ambito strettamente filosofico. Prima di proporre la traduzione del brano di Greco scelto dal Miur, ricordiamo che gli studenti hanno a disposizione 4 ore per completare la prova.

Sebbene fosse un nome ricorrente tra i pronostici pre-esame, Aristotele non è tra gli autori più presenti in sede di Maturità: scelto dal Miur l’ultima volta nel 2012, è riproposto quest’anno con un brano tratto dall’Etica Nicomachea, una raccolta di appunti dedicata al figlio Nicomaco e pubblicata solo dopo la morte dell’autore.

Cos’è l’Etica Nicomachea

Come detto poc’anzi, l’Etica Nicomachea, da cui è tratto il brano scelto dal Miur come seconda prova al Classico per la Maturità 2018, è un’opera postuma di Aristotele considerata dagli studiosi il primo trattato sull’etica intesa come argomento prettamente filosofico. La raccolta fu pubblicata dal figlio di Aristotele Nicomaco dopo la morte dell’autore, è un’opera didattica ed il suo nome – ‘nicomachea’ – ha suscitato, nel tempo, diverse interpretazioni: alcuni ipotizzano che sia il frutto di un’aggiunta dello stesso Nicomaco che, decidendo di pubblicare l’opera postuma, scelse di aggiungere l’aggettivo come ‘traccia’ del suo nome; altri, che sia la dedica del padre al figlio; altri ancora che indichi una sorta di fusione tra gli appunti di etica di Aristotele e i commenti aggiunti dal figlio. Quest’ultima ipotesi, considerata da molti la più plausibile, spiegherebbe la presenza di certe incongruenze e di alcune ripetizioni che si susseguono all’interno dell’opera.

Il brano scelto dal Miur per l’Esame di Maturità 2018

Il brano proposto per la prova di Greco di quest’anno, è l’incipit del libro VIII dedicato al tema dell’amicizia che, secondo Aristotele, è da considerarsi di tre tipi: quella basata sull’utile, quella basata sul piacere e quella basata sulle virtù. Quest’ultima è, ovviamente, quella più importante.

Nel passo proposto dal Miur, Aristotele, nell’intento di spiegare filosoficamente il problema fondamentale dell’etica – ovvero cosa sia il bene per l’uomo – spiega come l’amicizia, intesa come condizione virtuosa, debba essere sempre presente nella vita di un essere umano.

