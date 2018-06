Per quasi 500mila studenti è iniziato ufficialmente l’Esame di Maturità 2018: le tracce della prima prova hanno in parte confermato i pronostici (e le speranze) degli studenti, con Giorgio Bassani scelto come autore per l’analisi del testo; il brano che gli studenti dovranno analizzare, infatti, è tratto dalla sua opera più famosa: Il giardino dei Finzi-Contini. La Cooperazione Internazionale, con De Gasperi e Moro, è, invece, l’argomento scelto per il tema storico, mentre la Costituzione italiana quello di ordine generale. Ma prima di illustrare brevemente le tracce di questa prima prova d’esame, ricordiamo che le stesse sono identiche per ogni indirizzo d’istituto ed ogni candidato può scegliere tra analisi del testo, saggio breve o articolo di giornale, tema storico o d’attualità. Come sempre, gli studenti possono usare il dizionario d’Italiano ed hanno sei ore per completare la prova. Domani 21 giugno, invece, sarà la volta della seconda prova, specifica in base agli indirizzi, mentre la terza, predisposta da ciascuna commissione, è in calendario per lunedì 25, a partire dalle 8 e 30.

Se lo scorso anno gli studenti sono rimasti un po’ perplessi davanti alla scelta del Miur di proporre, per l’analisi del testo, Giorgio Caproni e i suoi Versicoli quasi ecologici, per la Maturità 2018 le decisioni del Ministero sono state decisamente più ‘morbide’: aspettativa in parte confermate, dunque, con la scelta di Giorgio Bassani, poeta e scrittore di origine ebraica, autore del romanzo Il giardino dei Finzi Contini, (per gli 80 anni dalla promulgazione delle Leggi Razziali), dell’uguaglianza nella Costituzione italiana (di cui ricorrono, quest’anno, i 70 dalla nascita) e di una traccia storica sugli statisti De Gasperi e Aldo Moro (rapito ed ucciso 40 anni fa).

Proprio dall’opera più nota di Bassani, Il giardino dei Finzi Contini, è tratto il brano che gli studenti devono analizzare. Il romanzo, pubblicato da Einaudi nel ’62, è ispirato alla storia vera di Silvio Magrini – presidente della comunità ebraica di Ferrara dal 1930 – e racconta il dramma delle persecuzioni razziali.

Ma ecco, brevemente, della Maturità 2018, le tracce della prima prova d’esame.

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO

L’autore scelto per l’analisi del testo è Giorgio Bassani e il brano argomento d’esame è tratto da Il giardino dei Finzi Contini. Di seguito, uno stralcio delle traccia:

‘(…) Una sera non mi riuscì di trattenermi. Certo – gridai, rivolto a Malnate -: il suo atteggiamento dilettantesco, in fondo da turista, gli dava modo di assumere nei riguardi di Ferrara un tono di longanimità e di indulgenza che gli invidiavo. Ma come lo vedeva, lui che parlava tanto di tesori di rettitudine, bontà, eccetera, un caso successo a me, proprio a me, appena poche mattine avanti? Avevo avuto la bella idea – cominciai a raccontare – dì trasferirmi con carte e libri nella sala di consultazione della Biblioteca Comunale di via Scienze: un posto che bazzicavo fino dagli anni del ginnasio, e dove mi sentivo un po’ come a casa.‘

Il giardino dei Finzi Contini è il romanzo più celebre di Giorgio Bassani (Bologna 1916 – Roma 2000) e racconta, attraverso la voce in prima persona di un giovane ebreo, le vicende di una famiglia aristocratica ferrarese, i Finzi Contini, che vive confinata in una villa circondata da un magnifico giardino. Nel brano proposto come prima prova alla Maturità 2018, il protagonista parla dei problemi subiti dalla sua famiglia dopo l’applicazione delle Leggi Razziali.

TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE

Per quanto riguarda, invece, il saggio breve o articolo di giornale, le tracce proposte dal Miur per la Maturità 2018 sono le seguenti:

- Ambito Artistico-letterario: I diversi volti della solitudine nell’arte e nella letteratura.

Per lo svolgimento di questa traccia sono stati proposti agli studenti alcuni versi di Alda Merini – ‘S’anche ti lascerò per breve tempo, solitudine mia, se mi trascina l’amore tornerò, stanne pur certa; i sentimenti cedono, tu resti.‘ – la poesia di Quasimodo Ed è subito sera – Ognuno sta solo sul cuor della terra/ trafitto da un raggio di sole:/ ed è subito sera. – un brano tratto dal De vita solitaria di Petrarca ed un brano da Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello. In più, tra le fonti a disposizione degli studenti, la poesia di Emily Dickinson Ha una sua solitudine lo spazio, e le immagini di tre opere d’arte: Tramonto sul mare di Giovanni Fattori, Automat di Edward Hopper e Sera sul viale Karl Johan di Edward Munch.

- Ambito Socio-economico: La creatività è la straordinaria dote – squisitamente umana – di immaginare: risultato di una formula complessa, frutto del talento e del caso.

Per lo svolgimento di questa traccia, il Miur ha proposto ai maturandi alcuni brani di saggi e stralci di articoli di giornali: Il neolavoro. La creatività è il vero capitale, firmato dall’economista Enrico Moretti, e La noia creatrice, di Carlo Bordoni.

- Ambito Storico-politico: Massa e propaganda (con brani di Giulio Chiodi e Andrea Baravelli)

- Ambito Tecnico-scientifico: Il dibattito bioetico sulla clonazione.

Gli studenti che hanno scelto di svolgere questa traccia, sono partiti dalla definizione di bioetica data dall’Enciclopedia Treccani, per poi proseguire prendento spunto da un articolo sulla clonazione di due macachi in Cina apparso tempo fa su Focus, da un estratto da La bioetica in laboratorio, di Demetrio Neri e dal testo dell’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

TIPOLOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO

Per l’agomento del tema storico, invece, è stata scelta la Cooperazione Internazionale, con brani da alcuni discorsi di Aldo Moro ed un libro di Alcide De Gasperi.

TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE

Il principio dell’uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione italiana, infine, è l’argomento proposto agli studenti per il tema d’attualità.