P.A.R.T.Y. di Nils Rossi, l’identità della nightlife QLGBT in una mostra itinerante a Milano

La mostra P.A.R.T.Y. (Pride And Revolution To Youth) – in programma a Milano da sabato 23 giugno a martedì 31 luglio 2018 – è un progetto itinerante fotografico che racconta la vita notturna QLGBT del capoluogo lombardo. 22 scatti realizzati dal fotografo Nils Rossi svelano l’identità degli artisti che hanno animato la nightlife milanese in occasione del q|LAB, il contenitore musicale internazionale per creativi che si è svolto durante l’inverno 2017-2018 al Q21 di via Padova 21 a Milano.

Una mostra fotografica per raccontare, attraverso i loro ritratti, i ballerini, i performer e i dee-jay che hanno animato le notti milanesi durante la scorsa stagione invernale di q|LAB: è Pride And Revolution To Youth, l’esposizione fotografica in programma a Milano per oltre un mese, firmata dal fotografo Nils Rossi e curata dalla photoeditor e producer, nonché responsabile degli studi fotografici e allestimenti mostre presso l’Istituto Italiano di Fotografia, Sanni Agostinelli.

L’evento, che rientra tra le iniziative della Milano Pride Week 2018, in calendario dal 22 giugno all’1 luglio, è patrocinato da Milano Pride Week e Rainbow District Milano, e coinvolge diversi locali milanesi (Red Cafè, LeccoMilano, Memà, Blanco e tutti i posti più rappresentativi del quartiere Raimbow di Porta Venezia che hanno aderito al progetto), dove gli scatti realizzati per la mostra saranno visibili al pubblico fino alla fine di luglio 2018.

Una mostra itinerante, dunque, che trasforma la fotografia in strumento di formazione: l’obiettivo degli organizzatori di P-A.R.T.Y. è infatti quello di tenere viva la coscienza critica dello spettatore stimolando l’osservazione e, soprattutto, la riflessione di chi guarda.

IL CALENDARIO

Ma ecco, più nel dettaglio, le date e i locali dove, dal 22 giugno (giorno di presentazione della mostra agli studenti del Politecnico) al 31 luglio 2018, sarà possibile ammirare gli scatti in mostra.