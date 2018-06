Premio Strega Giovani, i libri vincitori

E’ stato istituito con l’intento di avvicinare i giovani lettori alla narrativa contemporanea il Premio Strega Giovani, i cui libri vincitori sono decretati da giuria composta da studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni. I giurati provengono da una cinquantina di scuole superiori italiane ed estere e scelgono il loro libro preferito tra i 12 finalisti dello Strega tradizionale. Ai primi tre libri prescelti dalla giuria, si legge nel regolamento ufficiale del premio, è assegnato un voto valido per la designazione della cinquina dei finalisti del Premio Strega. Ma ecco, più nel dettaglio, i libri vincitori del Premio Strega Giovani , dal 2014, anno in cui è stato istitutito, ad oggi.

Questa sera è già domani, di Lia Levi (2018)

Questa sera è già domani, il romanzo della scrittrice di origine ebrea Lia Levi, si è aggiudicato la quinta edizione del Premio nato a margine dello Strega tradizionale. La vicenda è ispirata ad una storia vera (il protagonista, Alessandro, incarna la figura di Luciano Tas, marito della scrittrice, scomparso nel 2014) e racconta il dramma di una famiglia di ebrei genovesi, sconvolta dalla promulgazione delle Leggi Razziali. La storia di una tragedia, la guerra, in cui si intrecciano passioni, dubbi, speranze e debolezze, per un romanzo che racconta la lotta per la sopravvivenza di un giovane, in cui non mancano riferimenti all’attualità – emigrazione, fuga, accoglienza.