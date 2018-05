Divina Commedia: quiz sul capolavoro di Dante Alighieri

Ogni volta che sentiamo nominare la Divina Commedia di Dante Alighieri mentre siamo all’estero il nostro italico petto si gonfia e arde d’orgoglio: l’opera del sommo poeta è un patrimonio letterario dell’umanità annoverabile fra i più grandi capolavori d’ogni epoca. Le tre cantiche sono un condensato di filosofia, teologia, retorica, mitologia, storia e scienza medievale. Non basterebbe un’intera vita per approfondire tutte le tematiche citate nell’opera. Ma diciamoci la verità: appendendo il manto d’orgoglio e indossando il saio dell’umiltà, quanti fra noi ricordano anche solo vagamente la struttura dei canti della Divina Commedia? Quanti fra noi ricordano chi accompagnò Dante nel suo viaggio ultraterreno? E quanti fra noi sono in grado di citare anche solo pochi insegnamenti morali contenuti nel poema? Oggi vi proponiamo un quiz per mettere alla prova le vostre conoscenze sul capolavoro dantesco. Non vi sarà utile solo per capire quanto già ne sapete, ma anche per stimolarvi a riprendere in mano la Commedia, qualora siate rapiti dalla curiosità di rispolverarla. Buon quiz!

