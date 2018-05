Premio Strega Giovani, i libri vincitori

E’ stato istitutito con l’intento di avvicinare i giovani lettori alla narrativa contemporanea il Premio Strega Giovani, i cui libri vincitori sono decretati da giuria composta da studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni. I giurati provengono da una cinquantina di scuole superiori italiane ed estere e scelgono il loro libro preferito tra i 12 finalisti dello Strega tradizionale. Ai primi tre libri prescelti dalla giuria, si legge nel regolamento ufficiale del premio, è assegnato un voto valido per la designazione della cinquina dei finalisti del Premio Strega. Ma ecco, più nel dettaglio, i libri vincitori del Premio Strega Giovani , dal 2014, anno in cui è stato istitutito, ad oggi.

Il Premio Strega Giovani annovera, tra i libri vincitori , anche il romanzo di Rossana Campo Dove troverete un altro padre come il mio , un racconto autobiografico in cui la scrittrice ligure parla del rapporto che aveva col padre. Una storia intima e a tratti spudorata che descrive una figura, quella del padre Renato, dalle sfumature moltiplici, un uomo ottimista e gioviale ma anche una persona fragile e, spesso, incontenibilmente rabbiosa.

Non dirmi che hai paura, di Giuseppe Catozzella (2014)

Non dirmi che hai paura, di Giuseppe Catozzella, è il primo romanzo ad aver vinto il Premio Strega Giovani. La storia è quella di una ragazzina somala, Samia, con la passione (ed un grande talento) per la corsa. Grazie all’aiuto dell’amico Alì, e motivata dalla voglia di riscattare le donne della sua terra, la giovane matura l’idea di andare alle Olimpiadi. Ma la situazione politica sempre più difficile e una perdita lacerante che la segnerà per sempre, la costringono ad una decisione estrema: scappare, da sola, per raggiungere l’Europa.

