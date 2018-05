Un weekend all’insegna della cultura per riscoprire le bellezze artistiche del Belpaese: è la Festa dei Musei 2018, l’iniziativa del Mibact in programma per il 19 e il 20 maggio prossimi quando diversi musei in tutta Italia saranno aperti al pubblico fino a notte tarda. La manifestazione, giunta quest’anno alla III edizione, ha come tema ‘Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici’, e si svolgerà in concomitanza con la XIV edizione della Notte Europea dei Musei. Trenta le capitali europee coinvolte, insieme alle maggiori città italiane che apriranno, straordinariamente di sera, ed al prezzo simbolico di un euro, musei, monumenti e complessi archeologici sufficientemente illuminati per poter essere accessibili di notte. Ma ecco, più nel dettaglio, gli eventi più importanti previsti dal Mibact per la Festa dei Musei e per la Notte Europea dei Musei 2018.

Tornano dunque la Festa dei Musei e la Notte Europea dei Musei 2018, due iniziative all’insegna dell’arte, in programma per sabato 19 e domenica 20 maggio: la prima coinvolgerà tutti i musei e i siti culturali più importanti del Paese, secondo gli orari e le modalità d’apertura consueti; la seconda, che si svolgerà in contemporanea con le capitali europee, da Londra a Madrid, da Berlino a Parigi, prevede un’apertura straordinaria dalle 20 alle 2 di notte.

Festa dei Musei e Notte Europea dei Musei 2018, gli appuntamenti più importanti

La Festa dei Musei 2018 coivolge, come dicevamo, diverse città italiane dove, per iniziativa del Mibact, si svolgeranno visite guidate, laboratori ed iniziative straordinarie per avvicinare il pubblico all’arte. In occasione della Notte Europea dei Musei 2018, sono previste aperture straordinarie notturne alla scoperta delle bellezze artistiche che impreziosiscono il Belpaese.

A Roma, ad esempio, saranno una cinquantina i siti culturali che aderiscono all’iniziativa, con luoghi aperti fino a tarda notte, che ospiteranno concerti, spettacoli ed iniziative per i più piccoli. Tra i siti culturali aperti (tutte le info, sul sito ufficiale del Mibact) segnaliamo Palazzo Madama e Palazzo Chigi, il Museo di Villa Giulia e le Terme di Caracalla, il Parco archeologico di Ostia antica e il sito di Palestrina. Aperti anche la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea e il Museo Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano.

A Torino, invece, la Festa dei Musei e la Notte Europea dei Musei 2018, saranno occasione per ammirare la Sacra Sindone, il Museo del Cinema, il Museo Egizio e la Galleria d’Arte Moderna, mentre a Verona resterà aperta la tomba di Giuletta, la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e il Museo di Storia Naturale.

Iniziative anche a Milano e in tutta la Lombardia dove, tra il 19 e il 20 maggio prossimi, sarà possibile aderire alla Festa dei Musei 2018 visitando, tra gli altri, la Pinacoteca di Brera, il Museo di Palazzo Ducale di Mantova e il Museo Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo di Brescia.

Il Museo di Miramare di Trieste, invece, proporrà visite guidate al Castello e alla mostra temporanea ‘Manet e Massimiliano. Un incontro multimediale’, mentre a Firenze è in programma un originale concerto presso il Cenacolo di Ognissanti – ‘La memoria musicale di Dante nel De vulgari eloquentia e nella Commedia’ – per approfondire il background musicale che influenzò la vita del Sommo Poeta.

Festa dei Musei e Notte Europea dei Musei 2018, infine, anche a Napoli, dove sarà possibile visitare il Museo Archeologico Nazionale, il Museo del Novecento e Castel Sant’Elmo.

Festa dei Musei e Notte Europea dei Musei 2018

La Notte Europea dei Musei è un’iniziativa che si inserisce nell’ambito della Festa dei Musei, una manifestazione organizzata dal Mibact e giunta quest’anno alla terza edizione. L’evento, che si svolgerà come detto nel weekend tra il 19 e il 20 maggio 2018, prevede l’apertura notturna (l’orario massimo è fino alle 2 di notte) di musei, palazzi, monumenti e siti archeologici che, per l’occasione, organizzeranno mostre, concerti, spettacoli ed una serie di eventi collaterali per approfondire questo appuntamento speciale con l’arte. L’apertura notturna in programma per la serata di sabato 19, infine, per cui non è prevista prenotazione ma solo il costo simbolico di 1 euro, riguarda tutti i musei e i siti culturali statali e non, a patto che siano sufficientemente illuminati ed accessibili anche nelle ore notture.