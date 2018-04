Il Premio Strega 2018 entra nel vivo con l’annuncio, da parte del Comitato Direttivo, dei 12 libri candidati alla 72esima edizione del premio letterario più prestigioso d’Italia. Dopo il boom di segnalazioni registrate quest’anno (dovute ad alcune modifiche del regolamento per cui ogni Amico della Domenica ha potuto segnalare un’opera particolarmente meritevole senza doversi necessariamente associare, come per gli altri anni, ad un altro giurato), il Comitato del Premio, presieduto da Melania Mazzucco e composto, tra gli altri, da Valeria Della Valle, Paolo Giordano e Giovanni Solimine, ha ufficialmente annunciato i 12 libri che concorreranno al Premio Strega 2018. Con la prima votazione del 13 giugno prossimo, invece, sarà annunciata la cinquina finalista, mentre la seconda, che decreterà il vincitore di questa edizione, avrà luogo il 5 luglio prossimo al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma.

Premio Strega 2018, i 12 libri candidati

Ecco, in ordine alfabetico, i 12 libri candidati al Premio Strega 2018:

- Resto qui, di Marco Balzano (Einaudi)

- Come un giovane uomo, di Carlo Carabba (Marsilio)

- Il gioco, di Carlo D’Amicis (Mondadori)

- La madre di Eva, di Silvia Ferreri (Neo Edizioni)

- La ragazza con la Leica, di Helena Janeczek (Guanda)

- Questa sera è già domani, di Lia Levi (Edizioni e/o)

- Dal tuo terrazzo si vede casa mia, di Elvis Malaj (Racconti Edizioni)

- Sangue giusto, di Francesca Melandri (Rizzoli)

- Il figlio prediletto, di Angela Nanetti (Neri Pozza)

- La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg, di Sandra Petrignani (Neri Pozza)

- Anni luce, di Andrea Pomella (Add Editore)

- Le stanze dell’addio, di Yari Selvetella (Bompiani)

I 12 libri candidati al Premio Strega 2018 saranno poi votati dalla storica giuria degli Amici della Domenica: ai loro voti si sommeranno quelli dei votanti all’estero, i voti dei 40 lettori scelti da venti librerie associate all’ALI e i voti collettivi di biblioteche, università e circoli di lettura. Da questa prima votazione saranno scelti i libri che comporranno la cinquina finalista del Premio Strega 2018, mentre la seconda, che avrà luogo come detto il 5 luglio a Villa Giulia a Roma, decreterà, invece, il vincitore assoluto.

La dozzina finalista, infine (tranne Il gioco, di Carlo D’Amicis, che il Comitato ha considerato adatto solo per lettori adulti) concorrerà anche al Premio Strega Giovani 2018, per cui sarà letta e votata da una giuria di 500 ragazzi, provenineti da oltre quaranta scuole superiori sia italiane che estere.